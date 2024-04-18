Быстров раскритиковал Салтыкова и Пиняева

Владимир Быстров недоволен подготовкой молодых футболистов в России.

В качестве примера он привел развитие карьеры 19-летних Сергея Пиняева и Никиты Салтыкова.

– Если у нас 18-летние проигрывают конкуренцию 30-35 летним – о чeм здесь говорить? Они не готовы. Вспомните наше время – любой 18-летний уничтожил бы даже 25-летнего. Это уже старики считались.

Я бегал в два раза больше их. А сейчас повесили датчики, все смотрят на какой-то пульс. В наше время пульс 200, и нам говорили: «Включи мужика – беги дальше».

Сейчас пульс 150 – им говорят идти отдыхать. И тренеры так работают.

– Пиняев и Салтыков при такой системе попали на Golden Boy. Они скажут, что всe у них нормально.

– А вы смотрите на игру Пиняева? У меня к нему много претензий.

– Сдаeт?

– Не сдаeт. Но очевидно мало тренируется. Должен больше работать, больше проявлять себя в атаке. Но пока этого нет.

– А Салтыков?

– Это то же самое. Но они хотя бы играют. А где остальные? Рядом с ними никого нет. И это грустно. А всe начинается с подготовки.