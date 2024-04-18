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    Быстров раскритиковал Салтыкова и Пиняева

    Владимир Быстров недоволен подготовкой молодых футболистов в России.

    В качестве примера он привел развитие карьеры 19-летних Сергея Пиняева и Никиты Салтыкова.

    – Если у нас 18-летние проигрывают конкуренцию 30-35 летним – о чeм здесь говорить? Они не готовы. Вспомните наше время – любой 18-летний уничтожил бы даже 25-летнего. Это уже старики считались.

    Я бегал в два раза больше их. А сейчас повесили датчики, все смотрят на какой-то пульс. В наше время пульс 200, и нам говорили: «Включи мужика – беги дальше».

    Сейчас пульс 150 – им говорят идти отдыхать. И тренеры так работают.

    – Пиняев и Салтыков при такой системе попали на Golden Boy. Они скажут, что всe у них нормально.

    – А вы смотрите на игру Пиняева? У меня к нему много претензий.

    – Сдаeт?

    – Не сдаeт. Но очевидно мало тренируется. Должен больше работать, больше проявлять себя в атаке. Но пока этого нет.

    – А Салтыков?

    – Это то же самое. Но они хотя бы играют. А где остальные? Рядом с ними никого нет. И это грустно. А всe начинается с подготовки.

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    Источник: «Чемпионат»

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