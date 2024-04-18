Бубнов проанализировал матч «Манчестер Сити» – «Реал»

Бывший защитник «Спартака» и сборной СССР Александр Бубнов высказался об ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов «Манчестер Сити» – «Реал» (1:1, по пенальти 3:4). Он предположил, что главный тренер хозяев Хосеп Гвардиола ошибся, заменив Эрлинга Холанда и Кевина Де Брюйне.

«Манчестер Сити» и «Реал» – две сильнейшие команды Европы на сегодняшний день, продемонстрировавшие запредельный уровень футбола. Эти клубы достойны были встретиться в финале, но с другой стороны, зрители увидели два захватывающих матча вместо одного.

Оба коллектива предпочитают играть в атакующий футбол, но «горожане» лучше контролируют мяч. Ни одна команда в мире не может сравниться по этому показателю с дружиной Гвардиолы. Именно поэтому большинство экспертов отдавали «Ман Сити» предпочтение перед игрой.

Хозяева действительно владели преимуществом на протяжении большей части встречи, и должны были побеждать. «Реал» играл на равных только первые 15 минут, когда Родриго забил важнейший для мадридцев гол. После этого началось противостояние футбольных гроссмейстеров, в котором преуспел тренер испанского коллектива.

В пользу Анчелотти сыграло умение организовать игру команды без мяча. Карло сделал правильные выводы по итогам предыдущих встреч, выбрав оборонительную тактику.

Единственное, нельзя было вжиматься всей командой в штрафную площадь, так как это в большинстве случаев приводит к пропущенному голу. Из такого положения трудно организовывать атаки. В итоге Кевин де Брюйне наказал «Реал» за ошибку при выносе мяча.

Стоит отметить игру Лунина. Андрей – лучший футболист матча, но это говорит о том, что его партнеры сыграли не на максимум. Вратарь мадридцев просто творил чудеса в воротах. Удивляло спокойствие голкипера, особенно в моменте с отбитым пенальти Силвы.

Игрокам «Ман Сити» не хватило реализации в завершающей стадии. Они создали множество опасных моментов, но не смогли дожать соперников. При этом было видно, что Гвардиола хотел не доводить до серии пенальти, чего нельзя сказать об Анчелотти, которого устраивала ничья. Отсюда и попытки усилить игру за счет замен лидеров.

Холанд – прирожденный бомбардир, но очень сильно зависит от команды. Он не способен взять мяч, протащить его через полполя и забить. Сейчас вдобавок Эрлинг еще и не в лучших кондициях.

В игре с «Реалом» партнеры не смогли создать для него 100-процентных моментов. Замену норвежца можно понять, но скорее всего, Гвардиола ошибся, как и с де Брюйне. Оба пригодились бы хозяевам в серии пенальти.

Что касается промахов хозяев с «точки», 11-метровые не забивают даже суперзвeзды. Бернарду ждут тяжелые времена. Наверняка над ним сейчас будут смеяться и обвинять во всех смертных грехах.

Португалец проявил смелость, но поплатился за это, хотя в каждой серии пенальти хватает подобных ударов, и часто они становятся результативными. В этот раз ему не повезло», – написал Бубнов.