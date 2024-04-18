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    • Реакция Родри на вылет «Манчестер Сити» из Лиги чемпионов от «Реала»

    Реакция Родри на вылет «Манчестер Сити» из Лиги чемпионов от «Реала»

    Полузащитник «Манчестер Сити» Родри подвел итоги противостояния с «Реалом» в 1/4 финала Лиги чемпионов.

    • Команды дважды сыграли вничью: 3:3 – в Мадриде, 1:1 – в Манчестере.
    • В серии пенальти выиграли испанцы.
    • «Реал» встретится в 1/2 финала ЛЧ с «Баварией».

    «Честно говоря, на поле была только одна команда. Соперник терпел и здорово оборонялся, но с точки зрения моментов и всего остального дальше должны были пройти мы.

    Лига чемпионов – сложный турнир. Мы знаем, как тяжело играть против «Реала». Я поздравляю их», – сказал Родри.

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    Источник: Mirror

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