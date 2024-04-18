Реакция Родри на вылет «Манчестер Сити» из Лиги чемпионов от «Реала»

Полузащитник «Манчестер Сити» Родри подвел итоги противостояния с «Реалом» в 1/4 финала Лиги чемпионов.

Команды дважды сыграли вничью: 3:3 – в Мадриде, 1:1 – в Манчестере.

В серии пенальти выиграли испанцы.

«Реал» встретится в 1/2 финала ЛЧ с «Баварией».

«Честно говоря, на поле была только одна команда. Соперник терпел и здорово оборонялся, но с точки зрения моментов и всего остального дальше должны были пройти мы.

Лига чемпионов – сложный турнир. Мы знаем, как тяжело играть против «Реала». Я поздравляю их», – сказал Родри.