«Ювентус» проиграл дело против Роналду

«Ювентус» обязали выплатить Криштиану Роналду около 10 миллионов евро.

Португалец выступал за клуб с 2018 по 2021 год.

В период пандемии коронавируса он заключил тайное соглашение с «Ювентусом», согласившись отложить выплату зарплаты на более поздний срок.

В рамках этой сделки туринцы до сих пор не перевели нападающему обещанные 19,9 млн евро.

В итоге Роналду обратился в суд и выиграл дело.

По итогам разбирательств футболист получит 9,77 миллиона евро + проценты.

Криштиану присудили только половину от требуемой суммы, так как его также признали виновным в бездействии и халатности.