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    «Ювентус» проиграл дело против Роналду

    «Ювентус» обязали выплатить Криштиану Роналду около 10 миллионов евро.

    • Португалец выступал за клуб с 2018 по 2021 год.
    • В период пандемии коронавируса он заключил тайное соглашение с «Ювентусом», согласившись отложить выплату зарплаты на более поздний срок.
    • В рамках этой сделки туринцы до сих пор не перевели нападающему обещанные 19,9 млн евро.

    В итоге Роналду обратился в суд и выиграл дело.

    По итогам разбирательств футболист получит 9,77 миллиона евро + проценты.

    Криштиану присудили только половину от требуемой суммы, так как его также признали виновным в бездействии и халатности.

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    Источник: Sport Mediaset

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    Комментарии (1)
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    Plyash
    1713430322
    Детишкам на леденцы,себе на карманные расходы...Браво,Криш.
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