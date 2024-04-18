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    • Юрист рассказал, как Промесу сократить срок пребывания в тюрьме ОАЭ

    Юрист рассказал, как Промесу сократить срок пребывания в тюрьме ОАЭ

    Юрист Андрей Князев объяснил, какие действия может предпринимать спартаковец Квинси Промес, арестованный в ОАЭ.

    «Есть сроки, которые обычно продлеваются судом до нескольких лет. По срокам задержания практически не освобождали никогда. Освобождали в зависимости от других обстоятельств.

    Будет сидеть дальше. Скорее всего, Квинси сам обжалует. Он может уменьшить этот срок – согласиться на экстрадицию, и всe.

    Это может продолжаться и год, и два. Всe зависит от того, как Промес будет обжаловать. Может, попросит политическое убежище. Вполне возможно, что будет тянуть время, а потом освободят под залог или под домашний арест.

    Сейчас месяцы это ни о чeм. Он же приговорeн уже к какому-то сроку – 99,9%, что это всe зачтeтся.

    Если он не хочет сидеть в этой тюрьме, а хочет быстрее начать отбывать срок в Нидерландах, люди соглашаются часто на добровольную экстрадицию», – сказал юрист.

    • Промеса арестовали в Дубае по запросу прокуратуры Нидерландов.
    • На родине его приговорили к 6 годам лишения свободы за контрабанду наркотиков и к 1,5 годам за нападение с ножом на двоюродного брата.
    • У футболиста до конца июня контракт со «Спартаком».

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    Источник: «Чемпионат»

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    Комментарии (5)
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    Икстоляникс-Нибиру-vkonta
    1713428350
    Наркоторговцам не место в российском футболе, Квинси надо было с наркомафией не связываться
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    ivany4
    1713428874
    Тренера слили, новости о Спартаке кончились. Футбола нет. И о чудо, какой-то юрист делает свои умозаключения. Достаточно подставить фамилию Промес, и вот вам " Чудо - Бомба - Супер - Новость".)))
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