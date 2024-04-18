Юрист рассказал, как Промесу сократить срок пребывания в тюрьме ОАЭ

Юрист Андрей Князев объяснил, какие действия может предпринимать спартаковец Квинси Промес, арестованный в ОАЭ.

«Есть сроки, которые обычно продлеваются судом до нескольких лет. По срокам задержания практически не освобождали никогда. Освобождали в зависимости от других обстоятельств.

Будет сидеть дальше. Скорее всего, Квинси сам обжалует. Он может уменьшить этот срок – согласиться на экстрадицию, и всe.

Это может продолжаться и год, и два. Всe зависит от того, как Промес будет обжаловать. Может, попросит политическое убежище. Вполне возможно, что будет тянуть время, а потом освободят под залог или под домашний арест.

Сейчас месяцы это ни о чeм. Он же приговорeн уже к какому-то сроку – 99,9%, что это всe зачтeтся.

Если он не хочет сидеть в этой тюрьме, а хочет быстрее начать отбывать срок в Нидерландах, люди соглашаются часто на добровольную экстрадицию», – сказал юрист.