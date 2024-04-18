В четверг, 18 апреля, в отчетном матче четвертьфинала Лиги Европы «Марсель» дома сыграет с «Бенфикой». Игра состоится в Марселе в 22:00 по московскому времени. Первая встреча команд закончилась победой португальского клуба со счетом 2:1.

«Марсель» не побеждает в последних пяти матчах. Команда проиграла все пять встреч. «Марсель» забил три гола и пропустил 12 голов. «Марсель» владеет мячом на протяжении 47.2% игрового времени.

«Бенфика»

Португальцы выиграли четыре матча кряду в последних пяти поединках. Команда наколотила 11 голов и пропустила шесть мячей. «Бенфика» владеет мячом на протяжении 53% игрового времени.

Прогноз «Марсель» – «Бенфика»

В трех последних встречах команды по разу выигрывали друг друга, еще в одном матче была зафиксирована ничья. Впрочем, в предстоящей встрече логично поставить на «Бенфику», однако ставка рискованная, букмекеры дают на победу лиссабонцев коэффициент 2.97, поэтому предложим менее рисковый вариант – ТБ 2.5 за 1.79.