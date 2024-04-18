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    • «Марсель» – «Бенфика»: прогноз на матч 1/4 финала Лиги Европы, 18 апреля

    «Марсель» – «Бенфика»: прогноз на матч 1/4 финала Лиги Европы, 18 апреля

    В четверг, 18 апреля, в отчетном матче четвертьфинала Лиги Европы «Марсель» дома сыграет с «Бенфикой». Игра состоится в Марселе в 22:00 по московскому времени. Первая встреча команд закончилась победой португальского клуба со счетом 2:1.

    «Марсель»

    «Марсель» не побеждает в последних пяти матчах. Команда проиграла все пять встреч. «Марсель» забил три гола и пропустил 12 голов. «Марсель» владеет мячом на протяжении 47.2% игрового времени.

    «Бенфика»

    Португальцы выиграли четыре матча кряду в последних пяти поединках. Команда наколотила 11 голов и пропустила шесть мячей. «Бенфика» владеет мячом на протяжении 53% игрового времени.

    Прогноз «Марсель» – «Бенфика»

    В трех последних встречах команды по разу выигрывали друг друга, еще в одном матче была зафиксирована ничья. Впрочем, в предстоящей встрече логично поставить на «Бенфику», однако ставка рискованная, букмекеры дают на победу лиссабонцев коэффициент 2.97, поэтому предложим менее рисковый вариант – ТБ 2.5 за 1.79.

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    Источник: «Бомбардир»

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