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    • Аршавин назвал российских футболистов, способных заиграть в «Арсенале»

    Аршавин назвал российских футболистов, способных заиграть в «Арсенале»

    Андрей Аршавин перечислил игроков из России с потенциалом оказаться в «Арсенале».

    – Есть сегодня в России футболист, способный заиграть в «Арсенале»?

    – Головин – сто процентов! Он сейчас в самом соку.

    Полагаю, хорошие шансы и у Захаряна с Пиняевым. Талантливые ребята, с огромным потенциалом.

    Если бы Кузяев был лет на пять моложе, назвал бы еще и его. Но Далеру уже 31, в таком возрасте трудно рассчитывать на приглашение в топ-клуб АПЛ.

    • Аршавин выступал за «Арсенал» с 2009 по 2013 год.
    • Его статистика: 144 матча, 31 гол, 46 ассистов.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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