Аршавин назвал российских футболистов, способных заиграть в «Арсенале»

Андрей Аршавин перечислил игроков из России с потенциалом оказаться в «Арсенале».
– Есть сегодня в России футболист, способный заиграть в «Арсенале»?
– Головин – сто процентов! Он сейчас в самом соку.
Полагаю, хорошие шансы и у Захаряна с Пиняевым. Талантливые ребята, с огромным потенциалом.
Если бы Кузяев был лет на пять моложе, назвал бы еще и его. Но Далеру уже 31, в таком возрасте трудно рассчитывать на приглашение в топ-клуб АПЛ.
- Аршавин выступал за «Арсенал» с 2009 по 2013 год.
- Его статистика: 144 матча, 31 гол, 46 ассистов.