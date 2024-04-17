Аршавин назвал российских футболистов, способных заиграть в «Арсенале»

Андрей Аршавин перечислил игроков из России с потенциалом оказаться в «Арсенале».

– Есть сегодня в России футболист, способный заиграть в «Арсенале»?

– Головин – сто процентов! Он сейчас в самом соку.

Полагаю, хорошие шансы и у Захаряна с Пиняевым. Талантливые ребята, с огромным потенциалом.

Если бы Кузяев был лет на пять моложе, назвал бы еще и его. Но Далеру уже 31, в таком возрасте трудно рассчитывать на приглашение в топ-клуб АПЛ.