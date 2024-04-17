Вратарь «Зенита»: «При подсказах защитнику впадал в ступор – на каком языке кричать?»

Голкипер «Зенита» Михаил Кержаков ответил, возникали ли у него проблемы в общении с партнерами по команде из-за интернациональности состава.
– По долгу службы вам приходится руководить на поле защитниками. Зачастую это бразильцы, серб и русский. С подсказом не возникает проблем?
– В предыдущих сезонах у меня была пара моментов, когда нужно подсказать, а я впадаю в ступор. Не могу сразу сообразить, на каком языке кричать – на русском, португальском или английском.
Однажды мяч от нашего игрока уходил за лицевую, а Дуглас думал, что от соперника. Я должен был сказать, чтобы он играл, но слова застряли в горле.
- «Зенит» лидирует в РПЛ по итогам 23 туров.
- В обороне петербургской команды в этом сезоне были задействованы игроки из России, Бразилии, Сербии и Казахстана.