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    Газзаев определил идеального тренера для «Спартака»

    Валерий Газзаев порассуждал о выборе нового главного тренера для «Спартака».

    • Клуб в воскресенье уволил Гильермо Абаскаля.
    • Испанец возглавлял «Спартак» с лета 2022 года.
    • Его статистика: 36 побед, 15 ничьих и 23 поражения в 74 матчах.
    • И.о. главного тренера стал Владимир Слишкович.
    • Команда идет на 7-м месте в РПЛ с 35 очками в 23 турах.

    «Что такое тренер для такой команды, как «Спартак»? Тренер – это результат. Когда приглашают специалиста в клуб, то смотрят на его успехи и достижения.

    А «Спартак» приглашает неизвестных тренеров, чтобы нас удивить. Клубы с большими традициями и амбициями должны приглашать тренера, приносящего результат.

    Конечно, идеальная кандидатура для «Спартака» – это Черчесов. Он успешно работал в сборной России, становился чемпионом в Венгрии, Польше.

    Работа тренера – это результат. Если его нет, значит, он плохо выполняет свои обязанности. Если он есть, значит, тренер движется в правильном направлении», – сказал Газзаев.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Комментарии (3)
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    Freyd
    1713362517
    уже динамо забило успешного тренера Черчесова
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    ...уефан
    1713364823
    ... ещё не читая, знал его предпочтения)...
    Ответить
    Валерий-Власов-google
    1713365338
    Только не Черчесов.
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