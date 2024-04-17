Газзаев определил идеального тренера для «Спартака»

Валерий Газзаев порассуждал о выборе нового главного тренера для «Спартака».

Клуб в воскресенье уволил Гильермо Абаскаля.

Испанец возглавлял «Спартак» с лета 2022 года.

Его статистика: 36 побед, 15 ничьих и 23 поражения в 74 матчах.

И.о. главного тренера стал Владимир Слишкович.

Команда идет на 7-м месте в РПЛ с 35 очками в 23 турах.

«Что такое тренер для такой команды, как «Спартак»? Тренер – это результат. Когда приглашают специалиста в клуб, то смотрят на его успехи и достижения.

А «Спартак» приглашает неизвестных тренеров, чтобы нас удивить. Клубы с большими традициями и амбициями должны приглашать тренера, приносящего результат.

Конечно, идеальная кандидатура для «Спартака» – это Черчесов. Он успешно работал в сборной России, становился чемпионом в Венгрии, Польше.

Работа тренера – это результат. Если его нет, значит, он плохо выполняет свои обязанности. Если он есть, значит, тренер движется в правильном направлении», – сказал Газзаев.