Газзаев определил идеального тренера для «Спартака»

Валерий Газзаев порассуждал о выборе нового главного тренера для «Спартака».
- Клуб в воскресенье уволил Гильермо Абаскаля.
- Испанец возглавлял «Спартак» с лета 2022 года.
- Его статистика: 36 побед, 15 ничьих и 23 поражения в 74 матчах.
- И.о. главного тренера стал Владимир Слишкович.
- Команда идет на 7-м месте в РПЛ с 35 очками в 23 турах.
«Что такое тренер для такой команды, как «Спартак»? Тренер – это результат. Когда приглашают специалиста в клуб, то смотрят на его успехи и достижения.
А «Спартак» приглашает неизвестных тренеров, чтобы нас удивить. Клубы с большими традициями и амбициями должны приглашать тренера, приносящего результат.
Конечно, идеальная кандидатура для «Спартака» – это Черчесов. Он успешно работал в сборной России, становился чемпионом в Венгрии, Польше.
Работа тренера – это результат. Если его нет, значит, он плохо выполняет свои обязанности. Если он есть, значит, тренер движется в правильном направлении», – сказал Газзаев.