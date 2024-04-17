Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Зенит - Спартак Матчи РПЛ Новости Статьи Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Матчи Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Женская Суперлига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Евро-2024 Саудовская Аравия МЛС Турция Украина Казахстан Белоруссия Узбекистан Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Беллингем Головин Миранчук Захарян
Мы Вконтакте Наш телеграм О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Вспомните главных героев дерби ЦСКА – «Спартак» по культовым моментам?
    Вспомните главных героев дерби ЦСКА – «Спартак» по культовым моментам?
    2 Угадаете с чьей эмблемы мяч? А корабль? А медведь?
    Угадаете с чьей эмблемы мяч? А корабль? А медведь?
    3 Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    • Главная
    • Новости
    • Широков высказался о возможном участии Джикии в матче «Зенит» – «Спартак»

    Широков высказался о возможном участии Джикии в матче «Зенит» – «Спартак»

    Роман Широков ответил, стоит ли давать защитнику «Спартака» Георгию Джикии игровое время в кубковом матче с «Зенитом».

    • 30-летний футболист после зимней паузы отыграл только полтайма с «Факелом».

    – Джикия заслуживает места в старте на матч с «Зенитом»?

    – Мне сложно сказать, кто заслуживает. Я не вижу тренировочный процесс. По тем матчам, что я видел, игрок на его позиции точно не хуже, чем Джикия.

    – С учeтом отсутствия у Джикии игровой на практики выпустить его будет рисковым ходом?

    – Все же говорят, что он в великолепной форме – просто ему не дают возможность себя проявить. Он опытный игрок и знает, как надо себя готовить.

    Он три года не играл, что ли? Джикия не играет матчей пять – что с этого? Он же тренируется, а поймать игровой ритм займeт 20 минут.

    Новости по теме
    Фанаты во время матча «Зенит-2» – «Леон Сатурн»: «Банана, банана-мама, в жопу *** Широкова Романа» 30
    Широков высказался о чемпионских амбициях «Динамо» 2
    Широков высказался об увольнении Ивича из «Краснодара» 2
    Источник: «Чемпионат»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 15:15
    Рекомендуем
    Комментарии (6)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    СпорЦмен
    1713356563
    Болельщики срама, скорее всего купили ящик валерьяночных фуфыриков. Их ждет валидольная игра.
    Ответить
    Алексей З
    1713356977
    Выбор состава прерогатива тренера и не стоит искать "подводные камни". Новый тренер , новое видение , посмотрим.
    Ответить
    ПалкоВводецъ (returned)
    1713358990
    Не поможет эта грузинская дырища от разгрома, защищая свинух. Гыгыгы
    Ответить
    vvv123
    1713360172
    А Зениту похр!
    Ответить
    Cleaner
    1713361413
    ОТМАЗАННОМУ Широкову опять слово дали...((((((((((((((((
    Ответить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+