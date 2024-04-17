Широков высказался о возможном участии Джикии в матче «Зенит» – «Спартак»

Роман Широков ответил, стоит ли давать защитнику «Спартака» Георгию Джикии игровое время в кубковом матче с «Зенитом».
- 30-летний футболист после зимней паузы отыграл только полтайма с «Факелом».
– Джикия заслуживает места в старте на матч с «Зенитом»?
– Мне сложно сказать, кто заслуживает. Я не вижу тренировочный процесс. По тем матчам, что я видел, игрок на его позиции точно не хуже, чем Джикия.
– С учeтом отсутствия у Джикии игровой на практики выпустить его будет рисковым ходом?
– Все же говорят, что он в великолепной форме – просто ему не дают возможность себя проявить. Он опытный игрок и знает, как надо себя готовить.
Он три года не играл, что ли? Джикия не играет матчей пять – что с этого? Он же тренируется, а поймать игровой ритм займeт 20 минут.
- «Зенит» примет «Спартак» сегодня в 19:30 мск.
- «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию.
- В первом матче петербуржцы выиграли со счетом 2:1.