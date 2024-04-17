Петржела назвал главную проблему болельщиков «Спартака»

Бывший главный тренер «Зенита» Властимил Петржела высказался о результатах «Спартака» в последние годы.
«Спартаку» надо признать, что он слаб, и начать с нуля развитие клуба. А болельщики еще живут воспоминаниями о том «Спартаке», который выигрывал подряд чемпионства. Поэтому в каждом новом сезоне они ждут титул и расстраиваются, когда команда выпадает из борьбы так рано – это их главная проблема», – сказал Петржела.
- «Спартак» занимает 7-е место в РПЛ, набрав 35 очков в 23 турах. Отставание от 3-го места составляет 3 очка.
- В воскресенье клуб объявил об отставке главного тренера Гильермо Абаскаля.
- Сегодня «Спартак» сыграет в Санкт-Петербурге с «Зенитом» в ответном матче 1/2 финала Пути РПЛ Кубка России.
- Команду к игре готовит Владимир Слишкович.