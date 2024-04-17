Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Зенит - Спартак Матчи РПЛ Новости Статьи Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Матчи Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Женская Суперлига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Евро-2024 Саудовская Аравия МЛС Турция Украина Казахстан Белоруссия Узбекистан Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Беллингем Головин Миранчук Захарян
Мы Вконтакте Наш телеграм О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Вспомните главных героев дерби ЦСКА – «Спартак» по культовым моментам?
    Вспомните главных героев дерби ЦСКА – «Спартак» по культовым моментам?
    2 Угадаете с чьей эмблемы мяч? А корабль? А медведь?
    Угадаете с чьей эмблемы мяч? А корабль? А медведь?
    3 Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год

    Петржела назвал главную проблему болельщиков «Спартака»

    Бывший главный тренер «Зенита» Властимил Петржела высказался о результатах «Спартака» в последние годы.

    «Спартаку» надо признать, что он слаб, и начать с нуля развитие клуба. А болельщики еще живут воспоминаниями о том «Спартаке», который выигрывал подряд чемпионства. Поэтому в каждом новом сезоне они ждут титул и расстраиваются, когда команда выпадает из борьбы так рано – это их главная проблема», – сказал Петржела.

    • «Спартак» занимает 7-е место в РПЛ, набрав 35 очков в 23 турах. Отставание от 3-го места составляет 3 очка.
    • В воскресенье клуб объявил об отставке главного тренера Гильермо Абаскаля.
    • Сегодня «Спартак» сыграет в Санкт-Петербурге с «Зенитом» в ответном матче 1/2 финала Пути РПЛ Кубка России.
    • Команду к игре готовит Владимир Слишкович.

    Новости по теме
    Зарема отреагировала на «Шашлык-фест» перед матчем «Зенит» – «Спартак» 13
    Мостовой согласился работать в «Спартаке» в любом формате 9
    «Зенит» – «Спартак»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 17 апреля 2024
    Источник: «РБ Спорт»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 11:50
    Рекомендуем
    Комментарии (22)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    Цугундeр
    1713344614
    Сейчас Правда начнёт кому-то колоть заплывшие глаза ..))
    Ответить
    WILDLING_HRUNDEL
    1713346121
    Это так и есть!) С ума сходят с дуру что они народные)
    Ответить
    Алексей З
    1713346544
    Конечно мы ждём и расстраиваемся если это не получается, а что у кого-то это по другому ? Может болелы Динамо , армейцев или Краснодара с радостью воспринимают неудачи своих команд ? Не думаю. Пан , вас выгнали и зенит стал что-то выигрывать ( с приходом Газпрома ), вот и мы надеемся , что после Абаскаля и у нас наладится. Ждём и надеемся.
    Ответить
    ...уефан
    1713346773
    ...эпичный долбойоб!...
    Ответить
    Павелий
    1713347300
    Зениту надо признать, что без админресурса и ГОСУДАРСТВЕННЫХ денег Газпрома он был бы тем, кем реально был и кем должен быть: кусающимся середняком. Ну а тренер Петржела должен горевать, что никогда ничего не выигрывал. А не интервью давать.
    Ответить
    Semenycch
    1713348600
    Есть что то общее между современными бабищами, современными украинцами и парнокопытными болельщиками. Что? Ментальная ущербность, безграмотность, проживание не в реальности, а в собственных идиотских фантазиях, необразованность, полное отсутствие навыка к аналитике, запредельный цинизм.
    Ответить
    ПалкоВводецъ (returned)
    1713348836
    Главная проблема это вера в секту. Гыгыгы
    Ответить
    alp
    1713349164
    так и есть..
    Ответить
    Бар1
    1713350110
    предлагаю не играть ,а сразу засчитать поражение 7-0 так будет лучше ,всё равно продуют.
    Ответить
    NewLife
    1713352233
    Откажись от подачек от помойного РБ Спорта и подумай (если осталось чем) кто будет слаб, если газпром отделить от РФС)).
    Ответить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+