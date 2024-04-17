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    • Быстров не верит, что футболисты «Спартака» сливали Абаскаля

    Быстров не верит, что футболисты «Спартака» сливали Абаскаля

    Владимир Быстров ответил, увеличились ли шансы «Спартака» в кубковом противостоянии с «Зенитом» после увольнения Гильермо Абаскаля.

    – Я не знаю, что может помочь «Спартаку», кто его сейчас тренирует. У «Зенита» преимущество, есть задел. Прекрасное настроение после победы в Краснодаре. Есть кем освежить состав. Поэтому у «Спартака» мало шансов.

    – Не будет расслаблен «Зенит» перед «Спартаком»?

    – Нет, а почему? Ничего не предвещает.

    – Гильермо Абаскаля в «Спартаке» сменил Владимир Слишкович – бывший ассистент испанца.

    – Не знаю, что это за тренер. Говорят, у них разные взгляды на футбол. Это нормально: кому-то нравится атакующий стиль, прессинг, кто-то играет от обороны.

    – Нельзя ожидать, что те, кто плохо играл при Абаскале, вдруг преобразятся под руководством Слишковича?

    – Я не знаю таких, игроков, которые «сливали» бы тренера. Любой, кто выходит на поле, доволен он тренером или нет, все равно играет за себя, для болельщиков.

    Если ты себя не уважаешь, у тебя ничего не получится на поле. И кто-то будет говорить со стороны, что ты «сливаешь» тренера. Я в таких ситуациях не был и быть не хочу.

    • «Зенит» примет «Спартак» в среду, 17 апреля, в 19:30 мск.
    • В первом матче петербуржцы выиграли со счетом 2:1.

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    Источник: «РБ Спорт»

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