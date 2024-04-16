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    • Беллингем поддержал Винисиуса и призвал больше делать для борьбы с расистскими оскорблениями

    Беллингем поддержал Винисиуса и призвал больше делать для борьбы с расистскими оскорблениями

    Полузащитник «Реала» Джуд Беллингем выступил в поддержку своего партнера по команде Винисиуса Жуниора, который неоднократно подвергался расистским оскорблениями во время матчей.

    «Расистские оскорбления в выездных матчах уже почти привычны. Нужно делать больше, [чтобы не допустить этого]. Этого не должно происходить, футбольные руководители должны делать больше.

    Необходимо сделать больше для поддержки таких игроков, как Винисиус. Никто не заслуживает таких оскорблений», – сказал Беллингем.

    • В ближайшем матче 17 апреля «Реал» сыграет в гостях с «Манчестер Сити» в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов.
    • Первая встреча в Мадриде закончилась со счетом 3:3.

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    Источник: Marca

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    Комментарии (1)
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    kirdykprishel
    1713294318
    Расистов в топку.Здесь их куча, сволочей.
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