Беллингем поддержал Винисиуса и призвал больше делать для борьбы с расистскими оскорблениями

Полузащитник «Реала» Джуд Беллингем выступил в поддержку своего партнера по команде Винисиуса Жуниора, который неоднократно подвергался расистским оскорблениями во время матчей.
«Расистские оскорбления в выездных матчах уже почти привычны. Нужно делать больше, [чтобы не допустить этого]. Этого не должно происходить, футбольные руководители должны делать больше.
Необходимо сделать больше для поддержки таких игроков, как Винисиус. Никто не заслуживает таких оскорблений», – сказал Беллингем.
- В ближайшем матче 17 апреля «Реал» сыграет в гостях с «Манчестер Сити» в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов.
- Первая встреча в Мадриде закончилась со счетом 3:3.