Наумов объяснил, в чем Пиняев превосходит Аршавина

Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов сравнил футболиста команды Сергея Пиняева с Андреем Аршавиным.

«Справедливо ли Пиняева сравнивают с Аршавиным? Мне кажется, общее сходство есть. Но Пиняев более атлетичен. Аршавин же имел филигранную технику, на рваном ритме он мог уйти от двух или трeх защитников. Этого пока Пиняеву не хватает.

Пиняев и Европа? Не угадаешь, нужно ли сейчас ему уезжать. Тут очень много важных факторов. Зависит и от предложения, и от тренера, который тебя ждeт. Очень много также зависит и от стиля команды», – сказал Наумов.