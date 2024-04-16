Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Барса - ПСЖ Матчи РПЛ Новости Статьи Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Матчи Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Женская Суперлига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Евро-2024 Саудовская Аравия МЛС Турция Украина Казахстан Белоруссия Узбекистан Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Беллингем Головин Миранчук Захарян
Мы Вконтакте Наш телеграм О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Вспомните главных героев дерби ЦСКА – «Спартак» по культовым моментам?
    Вспомните главных героев дерби ЦСКА – «Спартак» по культовым моментам?
    2 Угадаете с чьей эмблемы мяч? А корабль? А медведь?
    Угадаете с чьей эмблемы мяч? А корабль? А медведь?
    3 Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год

    Наумов объяснил, в чем Пиняев превосходит Аршавина

    Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов сравнил футболиста команды Сергея Пиняева с Андреем Аршавиным.

    «Справедливо ли Пиняева сравнивают с Аршавиным? Мне кажется, общее сходство есть. Но Пиняев более атлетичен. Аршавин же имел филигранную технику, на рваном ритме он мог уйти от двух или трeх защитников. Этого пока Пиняеву не хватает.

    Пиняев и Европа? Не угадаешь, нужно ли сейчас ему уезжать. Тут очень много важных факторов. Зависит и от предложения, и от тренера, который тебя ждeт. Очень много также зависит и от стиля команды», – сказал Наумов.

    • Пиняев включен в 100 лучших молодых игроков мира по версии Golden Boy.
    • Игрок проходил стажировки в «Манчестер Юнайтед».
    • Аршавин выступал в АПЛ за «Арсенал».

    Новости по теме
    Двое россиян – в топ-100 лучших молодых игроков мира 2
    Аршавин назвал трех российских футболистов, близких к нему по уровню игры 10
    Канчельскис оценил шансы Пиняева попасть в «Манчестер Юнайтед» 3
    Источник: «Спорт день за днем»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 17:31
    Рекомендуем
    Комментарии (0)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+