Орлов назвал Мусаева неумехой

Комментатор Геннадий Орлов высказался о главном тренере «Краснодара» Мураде Мусаеве.
– Мусаев только три недели в команде. Потом, он же не авторитетный тренер. Где он работал?
– Ну, в «Краснодаре» некоторое время, в системе сборных…
– Минутку. Что это такое для этих колумбийцев? Кастаньо – игрок сборной Колумбии, Кордоба – игрок сборной Колумбии. Что для них тренер из российской команды, которая находится на 40-м месте в Европе? Нет авторитета.
Чем он может взять? Это он должен с ними поработать полгода или год, тогда они проникнутся. А его запускают в команду, причем не исполнять обязанности, а Галицкий сразу назначил его главным тренером, но он же неумеха. Он еще ничего не достиг, в тех командах, где он работал, у него же не было успеха.
- Мусаев сменил Владимира Ивича на посту главного тренера «Краснодара» в середине марта. Клуб подписал с ним контракт до конца сезона.
- «Краснодар» занимает 2-е место в РПЛ с 43 очками после 23 матчей. Команда отстает от «Зенита» на 4 очка.
- Ранее Мусаев работал в краснодарском клубе, дважды завоевав с «быками» бронзовые медали чемпионата России.
- По итогам сезона-2022/23 азербайджанский «Сабах» под руководством Мусаева завоевал серебро национального чемпионата.