Орлов назвал Мусаева неумехой

Комментатор Геннадий Орлов высказался о главном тренере «Краснодара» Мураде Мусаеве.

– Мусаев только три недели в команде. Потом, он же не авторитетный тренер. Где он работал?

– Ну, в «Краснодаре» некоторое время, в системе сборных…

– Минутку. Что это такое для этих колумбийцев? Кастаньо – игрок сборной Колумбии, Кордоба – игрок сборной Колумбии. Что для них тренер из российской команды, которая находится на 40-м месте в Европе? Нет авторитета.

Чем он может взять? Это он должен с ними поработать полгода или год, тогда они проникнутся. А его запускают в команду, причем не исполнять обязанности, а Галицкий сразу назначил его главным тренером, но он же неумеха. Он еще ничего не достиг, в тех командах, где он работал, у него же не было успеха.