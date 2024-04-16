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    Орлов назвал Мусаева неумехой

    Комментатор Геннадий Орлов высказался о главном тренере «Краснодара» Мураде Мусаеве.

    – Мусаев только три недели в команде. Потом, он же не авторитетный тренер. Где он работал?

    – Ну, в «Краснодаре» некоторое время, в системе сборных…

    – Минутку. Что это такое для этих колумбийцев? Кастаньо – игрок сборной Колумбии, Кордоба – игрок сборной Колумбии. Что для них тренер из российской команды, которая находится на 40-м месте в Европе? Нет авторитета.

    Чем он может взять? Это он должен с ними поработать полгода или год, тогда они проникнутся. А его запускают в команду, причем не исполнять обязанности, а Галицкий сразу назначил его главным тренером, но он же неумеха. Он еще ничего не достиг, в тех командах, где он работал, у него же не было успеха.

    • Мусаев сменил Владимира Ивича на посту главного тренера «Краснодара» в середине марта. Клуб подписал с ним контракт до конца сезона.
    • «Краснодар» занимает 2-е место в РПЛ с 43 очками после 23 матчей. Команда отстает от «Зенита» на 4 очка.
    • Ранее Мусаев работал в краснодарском клубе, дважды завоевав с «быками» бронзовые медали чемпионата России.
    • По итогам сезона-2022/23 азербайджанский «Сабах» под руководством Мусаева завоевал серебро национального чемпионата.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    Комментарии (1)
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    VPERDIV SPARTAK
    1713273558
    Это точно! Мусаев преуспел только в покладистости Галицкому самодуру
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