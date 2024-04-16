Орлов оценил шансы «Ростова» на медали

Комментатор Геннадий Орлов высказался о работе Валерия Карпина на посту главного тренера «Ростова».

– Карпин – опытный тренер советской закваски. Он знает, как проводить зимний сбор. Сейчас апрель, в марте все началось, и он блестяще март провели, просто великолепно, игроки бегут все.

Но сейчас посмотрим, остановятся они или нет, будет ли второе дыхание, что Карпин сделает. По составу игроков, по набору их же не сравнишь ни с «Зенитом», ни с «Краснодаром».

– Но зато точечная селекция какая! Вот Роналдо этого взяли, какой он в порядке полном…

– Да, хороший Роналдо. И, кстати, не только Роналдо, там и защитник хороший. Ну и Голенков, смотрите, как вырос.

Вот показатель Карпина, у него Щетинин и Голенков сейчас стали лидерами, это благодарность тренеру, значит, он правильно с ними работал, значит, у него хорошая учебно-тренировочная работа. И у него Вахания правый защитник прекрасно смотрится и подключается, и движения какие, и бежит по 30 по 40 метров.

– Такой «Ростов» можно увидеть на третьем месте по итогам сезона?

– Да, я считаю, что они могут дойти, продержатся и попасть в тройку.