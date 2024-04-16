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    «Спартак» не станет назначать испанского тренера из РПЛ

    «Спартак» сейчас не рассматривает кандидатуру Роберта Морено на пост главного тренера, сообщает «Евро-Футбол.Ру». Испанский специалист возглавляет другий российский клуб – «Сочи».

    Руководство «Спартака» сейчас занимается поиском нового главного тренера после увольнения 14 апреля с этого поста Гильермо Абаскаля. И.о. главного тренера стал Владимир Слишкович.

    • 13 апреля подопечные Абаскаля проиграли в гостях «Сочи» (0:1) в матче 24-го тура РПЛ.
    • «Спартак» занимает в РПЛ 7-е место с 35 очками после 23 матчей. Команда отстает на 3 очка от 3-го места.
    • Морено возглавил «Сочи» зимой. Под его руководством команда провела 6 матчей, одержала 1 победу и еще 5 встреч завершила вничью. «Сочи» занимает 16-е место в РПЛ с 18 очками.

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    Источник: «Евро-Футбол.Ру»

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