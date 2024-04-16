«Спартак» не станет назначать испанского тренера из РПЛ

«Спартак» сейчас не рассматривает кандидатуру Роберта Морено на пост главного тренера, сообщает «Евро-Футбол.Ру». Испанский специалист возглавляет другий российский клуб – «Сочи».

Руководство «Спартака» сейчас занимается поиском нового главного тренера после увольнения 14 апреля с этого поста Гильермо Абаскаля. И.о. главного тренера стал Владимир Слишкович.