«Спартак» не станет назначать испанского тренера из РПЛ

«Спартак» сейчас не рассматривает кандидатуру Роберта Морено на пост главного тренера, сообщает «Евро-Футбол.Ру». Испанский специалист возглавляет другий российский клуб – «Сочи».
Руководство «Спартака» сейчас занимается поиском нового главного тренера после увольнения 14 апреля с этого поста Гильермо Абаскаля. И.о. главного тренера стал Владимир Слишкович.
- 13 апреля подопечные Абаскаля проиграли в гостях «Сочи» (0:1) в матче 24-го тура РПЛ.
- «Спартак» занимает в РПЛ 7-е место с 35 очками после 23 матчей. Команда отстает на 3 очка от 3-го места.
- Морено возглавил «Сочи» зимой. Под его руководством команда провела 6 матчей, одержала 1 победу и еще 5 встреч завершила вничью. «Сочи» занимает 16-е место в РПЛ с 18 очками.