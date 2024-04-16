Губерниев пожелал психологической устойчивости двум российским тренерам

Комментатор Дмитрий Губерниев высказался о работе главного тренера «Локомотива» Михаила Галактионова и пожелал психологической стабильности ему и наставнику «Краснодара» Мураду Мусаеву.

«Зенит» теперь, конечно, явный фаворит в борьбе за чемпионство. Он на ходу, прибавляет. «Краснодар» лихорадит. Несмотря на то что они повели в счeте, разница в классе была очевидна. Команда в зоне турбулентности. Надеюсь, что они поборются ещe за чемпионство. Нам нужна конкуренция. Хочу пожелать психологической стабильности тренеру.

То же хочу сказать про «Локомотив». Мы видим: команда 3:1 вела, но начала рассыпаться ещe до замен. Галактионов – прекрасный тренер, но здесь нужно, мне кажется, ему быть более психологически устойчивым. Ты играешь в свою игру – и играй до конца. А тренер немного поддаeтся и каким-то эмоциям, слабостям, может быть, сила соперника заставляет. Я очень симпатизирую «Локомотиву». Победу с ЦСКА нельзя было отдавать. С другой стороны, вообще проиграть могли, хорошо, что хоть ничья.

В «Локомотиве» очень вменяемое руководство во главе с Юрием Нагорных, которого я знаю и дружу уже более 20 лет. Есть доверие, но Галактионову не хватает психологической устойчивости. Он должен быть более толстокожим. Ты на виду, должен держать удар. Тренер его не всегда держит. Поэтому хочу пожелать, чтобы нервы были канаты. А сейчас они у него верeвочки», – написал Губерниев.