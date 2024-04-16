Губерниев объяснил, почему «Спартаку» нужно брать Черчесова

Журналист и комментатор Дмитрий Губерниев считает, что «Спартак» может встряхнуть назначение главным тренером 60-летнего Станислава Черчесова.

«Я уже говорил, что в «Спартак» надо брать Черчесова. «Спартак» надо встряхнуть. А Черчесов, помимо того, что отличный мотиватор, ещe и тренер хороший, что доказал. И он сейчас свободен.

Я с огромным уважением отношусь к Валерию Карпину. Но Карпин сейчас занят. А с учeтом «Ростова», сборной – резать придeтся по живому.

Черчесов команду на 100% встряхнeт, и будет только лучше. А иностранец – это кот в мешке, опять ходить по граблям, а результат нужен быстро. «Спартак» – та команда, которая обязана быть на самых высоких позициях. Мы так все следим за ней, переживаем. В последнем матче вообще, по моим ощущениям, игроки тренера сливали. Команда не играла плюс ко всему ходила пешком», – написал Губерниев.