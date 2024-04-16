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    • Губерниев объяснил, почему «Спартаку» нужно брать Черчесова

    Губерниев объяснил, почему «Спартаку» нужно брать Черчесова

    Журналист и комментатор Дмитрий Губерниев считает, что «Спартак» может встряхнуть назначение главным тренером 60-летнего Станислава Черчесова.

    «Я уже говорил, что в «Спартак» надо брать Черчесова. «Спартак» надо встряхнуть. А Черчесов, помимо того, что отличный мотиватор, ещe и тренер хороший, что доказал. И он сейчас свободен.

    Я с огромным уважением отношусь к Валерию Карпину. Но Карпин сейчас занят. А с учeтом «Ростова», сборной – резать придeтся по живому.

    Черчесов команду на 100% встряхнeт, и будет только лучше. А иностранец – это кот в мешке, опять ходить по граблям, а результат нужен быстро. «Спартак» – та команда, которая обязана быть на самых высоких позициях. Мы так все следим за ней, переживаем. В последнем матче вообще, по моим ощущениям, игроки тренера сливали. Команда не играла плюс ко всему ходила пешком», – написал Губерниев.

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    Источник: «Советский спорт»

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    Сегодня, 11:17
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    Комментарии (5)
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    fakeid
    1713257350
    я только за, чтобы ССаЧ пришёл в тарасятник. он вообще оторван от реальности, старая школа, знает 4-4-2, его вообще запросто надерёт любой современный тренер со свежими идеями по тактике. из плюсов для хряков: дисциплина и возврат джикии, к гадалке не ходи. и высокое место в чемпе. и тут же минус: со своим примитивизмом он знатно налажает в еврокубках, если они будут. собственно, киев это запросто доказал, накидав хрякам 8 мячей за 2 матча в лч. как раз усатый тогда тренировал. как его вообще до сборной подпустили? хз.
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    СпорЦмен
    1713257841
    Главное не снимайте Аманала, в команду, не должен прекращаться поток неликвида!
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    ivany4
    1713259170
    Вопрос знатоку футбола Губерниеву - Чем закончилось первое пришествие Черчесова в Спартак??
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    andr45
    1713259982
    «Всегда найдутся эскимосы, которые вырабатывают для жителей Конго указания, как вести себя при самой страшной жаре.» Е. Лец
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    Freyd
    1713260840
    Таких советчиков отправлять в сторону леса
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