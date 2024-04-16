В «МЮ» продолжат разбирательство из-за лайков Гарначо постов с критикой главного тренера

Вингер «Манчестер Юнайтед» Алехандро Гарначо после замены в перерыве матча 33-го тура АПЛ с «Борнмутом» (2:2) лайкнул несколько постов в социальных сетях с критикой главного тренера Эрика тен Хага.
Вскоре он убрал отметки и принес извинения за содеянное. В «МЮ» назвали инцидент внутренним делом клуба. Руководство манкунианцев довольно тем, что Гарначо ушел от возможного конфликта с тен Хагом, но главный тренер планирует разобраться в этой ситуации и собирается уделить внимание действиям вингера.
- Ранее у нидерландского специалиста уже возникали конфликты с игроками. В ноябре 2022 года португальский форвард Криштиану Роналду подверг тен Хага публичной критике и вскоре покинул клуб.
- Вингер Джейдон Санчо обвинял тренера во лжи по поводу причин своего отсутствия в составе. Английский футболист отказался извиняться, 4 месяца тренировался отдельно от команды и этой зимой перешел в дортмундскую «Боруссию».
- Также тен Хаг наказал в январе этого года Маркуса Рэшфорда за посещение ночного клуба.
- 19-летний Гарначо провел в этом сезоне 42 матча за клуб, забил 9 голов, отдал 4 передачи.