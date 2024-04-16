Бразильский журналист высказался о невызове Дугласа Сантоса из «Зенита» в сборную

Бразильский журналист Фабио Алейшо высказался о том, почему защитника «Зенита» Дугласа Сантоса не приглашают в сборную Бразилии.

– Сложно сказать, почему Сантоса нет сейчас в сборной Бразилии. Он выступал на Олимпийских играх в Рио, стал чемпионом, хорошо играл. Он является очень перспективным игроком, стабильным.

Считаю, что Сантос – один из самых лучших левых крайних защитников в Бразилии, особенно в условиях, когда в национальной сборной есть много проблем с этой позицией. Непонятно, кто будет играть на чемпионате мира.

Уверен, если бы Сантос играл в маленьких командах в Испании или Португалии, его бы уже вызвали. Не знаю, почему не смотрят на «Зенит». Наверное, еще это связано и с тем, что Дуглас очень скромный игрок. Он мало говорит, просто играет в футбол. Для него, наверное, это минус.

– Сантосу было бы проще попасть в сборную Бразилии из «Фламенго»?

– Думаю, да. Это большой клуб в Бразилии. Каждые выходные пресса пишет о защитнике «Фламенго» Айртоне, игравшем в «Спартаке». Он также входит в состав сборной Бразилии. Если он может играть в национальной команде, то и Дуглас может тоже.

– Смотрят ли чемпионат России в Бразилии?

– Сейчас в Бразилии сложно следить за чемпионатом России. Во-первых, потому что нет трансляций. Во-вторых, сложно найти ресурс, где можно посмотреть игры. Если прям кто-то очень любит смотреть российский футбол, то он находит. Возможно, это тоже является причиной, по которой Дугласа не вызвали.