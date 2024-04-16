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    • Бразильский журналист высказался о невызове Дугласа Сантоса из «Зенита» в сборную

    Бразильский журналист высказался о невызове Дугласа Сантоса из «Зенита» в сборную

    Бразильский журналист Фабио Алейшо высказался о том, почему защитника «Зенита» Дугласа Сантоса не приглашают в сборную Бразилии.

    – Сложно сказать, почему Сантоса нет сейчас в сборной Бразилии. Он выступал на Олимпийских играх в Рио, стал чемпионом, хорошо играл. Он является очень перспективным игроком, стабильным.

    Считаю, что Сантос – один из самых лучших левых крайних защитников в Бразилии, особенно в условиях, когда в национальной сборной есть много проблем с этой позицией. Непонятно, кто будет играть на чемпионате мира.

    Уверен, если бы Сантос играл в маленьких командах в Испании или Португалии, его бы уже вызвали. Не знаю, почему не смотрят на «Зенит». Наверное, еще это связано и с тем, что Дуглас очень скромный игрок. Он мало говорит, просто играет в футбол. Для него, наверное, это минус.

    – Сантосу было бы проще попасть в сборную Бразилии из «Фламенго»?

    – Думаю, да. Это большой клуб в Бразилии. Каждые выходные пресса пишет о защитнике «Фламенго» Айртоне, игравшем в «Спартаке». Он также входит в состав сборной Бразилии. Если он может играть в национальной команде, то и Дуглас может тоже.

    – Смотрят ли чемпионат России в Бразилии?

    – Сейчас в Бразилии сложно следить за чемпионатом России. Во-первых, потому что нет трансляций. Во-вторых, сложно найти ресурс, где можно посмотреть игры. Если прям кто-то очень любит смотреть российский футбол, то он находит. Возможно, это тоже является причиной, по которой Дугласа не вызвали.

    • 30-летний Дуглас Сантос провел 1 матч за первую сборную Бразилии в 2016 году.
    • Тогда же он был в заявке команды на Кубок Америки, но на поле не выходил.
    • За «Зенит» он провел в этом сезоне 29 матчей, забил 2 гола, отдал 2 передачи.

    Источник: «Спорт День за Днем»

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    Сегодня, 08:39
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    Комментарии (2)
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    vvv123
    1713249941
    Дуглас - супер! Играет в бразильскую игру, не как те идиоты из английский клупов, что обделались по полной на ЧМ!
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    Алексей З
    1713258398
    Ну как ещё бразильский журналист должен деликатно ответить , что в Зенит и в РПЛ едут за деньгами , а не за повышением квалификации. Наверно , после отъезда в Россию , их просто не рассматривают как игроков сборной. В Бразилии , как все знают , много обезьян и донов Педро ( намёк).
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