Только один футболист «Спартака» публично попрощался с Абаскалем

Как сообщалось ранее, Гильермо Абаскаль не попрощался с игроками «Спартака», и те ответили ему взаимностью.
Исключением стал полузащитник Роман Зобнин. Остальные футболисты воздержались от публичных реакций на отставку главного тренера.
«Спасибо за совместную работу и доверие, тренер», – написал Зобнин в соцсетях.
- Испанец возглавлял «Спартак» с лета 2022 года.
- Его статистика: 36 побед, 15 ничьих и 23 поражения в 74 матчах.
- И.о. главного тренера стал Владимир Слишкович.
- Команда идет на 7-м месте в РПЛ с 35 очками в 23 турах.