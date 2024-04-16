Только один футболист «Спартака» публично попрощался с Абаскалем

Как сообщалось ранее, Гильермо Абаскаль не попрощался с игроками «Спартака», и те ответили ему взаимностью.

Исключением стал полузащитник Роман Зобнин. Остальные футболисты воздержались от публичных реакций на отставку главного тренера.

«Спасибо за совместную работу и доверие, тренер», – написал Зобнин в соцсетях.