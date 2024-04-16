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    • Только один футболист «Спартака» публично попрощался с Абаскалем

    Только один футболист «Спартака» публично попрощался с Абаскалем

    Как сообщалось ранее, Гильермо Абаскаль не попрощался с игроками «Спартака», и те ответили ему взаимностью.

    Исключением стал полузащитник Роман Зобнин. Остальные футболисты воздержались от публичных реакций на отставку главного тренера.

    «Спасибо за совместную работу и доверие, тренер», – написал Зобнин в соцсетях.

    • Испанец возглавлял «Спартак» с лета 2022 года.
    • Его статистика: 36 побед, 15 ничьих и 23 поражения в 74 матчах.
    • И.о. главного тренера стал Владимир Слишкович.
    • Команда идет на 7-м месте в РПЛ с 35 очками в 23 турах.

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    Источник: Sport24

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