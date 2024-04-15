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    • Радимов выделил изменения в игре «Краснодара» после смены тренера

    Радимов выделил изменения в игре «Краснодара» после смены тренера

    Владислав Радимов высказался об игре «Краснодара» после назначения Мурада Мусаева на пост главного тренера.

    Он проанализировал действия южан в домашнем матче 24-го тура РПЛ против «Зенита».

    «Мне показалось, что разбалансированной стала команда. Не понимают до конца.

    Если при Ивиче была компактность, его критиковали за то, что нет начала какого-то задорного, но все 90 минут знали, что делать на поле, то сейчас с Мусаевым в каких-то моментах требуют прессинговать, но не вся команда это понимает. Готовы физически, думаю, хорошо.

    Показателен второй гол «Зенита»: если вы посмотрите, 4-5 человек побежали прессинговать, а между линиями был такой разрыв сумасшедший.

    Ну просто кощунственная история. Второй тайм, счет 1:1, ты борешься за золото. Пять человек бежит, а пять человек не бежит. На таком пространстве дать «Зениту» играть между линиями – ну это самоубийство было», – считает Радимов.

    • Мусаев сменил Ивича 14 марта.
    • При нем «Краснодар» по разу победил, сыграл вничью и потерпел поражение.
    • Южане отстали в РПЛ от лидирующего «Зенита» на 4 очка.

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    Источник: «Это футбол, брат!»

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    15.04.2024 23:49
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