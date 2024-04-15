Радимов выделил изменения в игре «Краснодара» после смены тренера

Владислав Радимов высказался об игре «Краснодара» после назначения Мурада Мусаева на пост главного тренера.

Он проанализировал действия южан в домашнем матче 24-го тура РПЛ против «Зенита».

«Мне показалось, что разбалансированной стала команда. Не понимают до конца.

Если при Ивиче была компактность, его критиковали за то, что нет начала какого-то задорного, но все 90 минут знали, что делать на поле, то сейчас с Мусаевым в каких-то моментах требуют прессинговать, но не вся команда это понимает. Готовы физически, думаю, хорошо.

Показателен второй гол «Зенита»: если вы посмотрите, 4-5 человек побежали прессинговать, а между линиями был такой разрыв сумасшедший.

Ну просто кощунственная история. Второй тайм, счет 1:1, ты борешься за золото. Пять человек бежит, а пять человек не бежит. На таком пространстве дать «Зениту» играть между линиями – ну это самоубийство было», – считает Радимов.