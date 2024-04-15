Реакция Гаджиева на увольнение Абаскаля из «Спартака»

Президент махачкалинского «Динамо» Гаджи Гаджиев порассуждал об отставке главного тренера «Спартака» Гильермо Абаскаля.

«Конечно, на увольнение Абаскаля повлияло много факторов, в том числе и экономический. Мы с вами многого не знаем, управлял он командой или потерял эту связь. Мы и не имеем права говорить, что правильно, а что неправильно.

В целом принципиальной разницы нет никакой, когда увольнять. Его можно было сохранить до конца чемпионата и чтобы, например, рядом с ним находился будущий тренер, кто придeт ему на смену.

У нас много таких специалистов, которые бы могли находиться рядом и потом спокойно перенять управление.

Сейчас убрали тренера и оставили помощника Владимира Слишковича. В «Спартаке» был уже такой пример, когда остался Каррера после Аленичева. Потом итальянский специалист выиграл чемпионат.

Стоит ли вернуть Карреру? Я считаю, что москвичей должен возглавить российский тренер. Они уже перепробовали множество иностранцев», – сказал Гаджиев.