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    Реакция Гаджиева на увольнение Абаскаля из «Спартака»

    Президент махачкалинского «Динамо» Гаджи Гаджиев порассуждал об отставке главного тренера «Спартака» Гильермо Абаскаля.

    «Конечно, на увольнение Абаскаля повлияло много факторов, в том числе и экономический. Мы с вами многого не знаем, управлял он командой или потерял эту связь. Мы и не имеем права говорить, что правильно, а что неправильно.

    В целом принципиальной разницы нет никакой, когда увольнять. Его можно было сохранить до конца чемпионата и чтобы, например, рядом с ним находился будущий тренер, кто придeт ему на смену.

    У нас много таких специалистов, которые бы могли находиться рядом и потом спокойно перенять управление.

    Сейчас убрали тренера и оставили помощника Владимира Слишковича. В «Спартаке» был уже такой пример, когда остался Каррера после Аленичева. Потом итальянский специалист выиграл чемпионат.

    Стоит ли вернуть Карреру? Я считаю, что москвичей должен возглавить российский тренер. Они уже перепробовали множество иностранцев», – сказал Гаджиев.

    • Испанец возглавлял «Спартак» с лета 2022 года.
    • Его статистика: 36 побед, 15 ничьих и 23 поражения в 74 матчах.
    • И.о. главного тренера стал Владимир Слишкович.
    • Команда идет на 7-м месте в РПЛ с 35 очками в 23 турах.

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    Источник: Legalbet

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    15.04.2024 22:42
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    Комментарии (2)
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    momwig_
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    БлаБлаБла... Сам-то кто?
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