Хави назвал трех тренеров, оказавших на него наибольшее влияние

Главный тренер «Барселоны» Хави дал высокую оценку Луису Энрике из «ПСЖ» в преддверии ответного матча 1/4 финала ЛЧ между двумя командами.
Он включил 53-летнего испанца в топ-3 тренеров, оказавших на него наибольшее влияние.
«Пожалуй, Энрике и Гвардиола – те тренеры, которые оказали на меня наибольшее влияние, наравне с Луисом Арагонесом.
Они сформировали меня как тренера», – сказал Хави.
- «Барса» примет «ПСЖ» во вторник, 16 апреля, в 22:00 мск.
- В первом матче каталонцы выиграли на выезде со счетом 3:2.