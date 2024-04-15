Хави назвал трех тренеров, оказавших на него наибольшее влияние

Главный тренер «Барселоны» Хави дал высокую оценку Луису Энрике из «ПСЖ» в преддверии ответного матча 1/4 финала ЛЧ между двумя командами.

Он включил 53-летнего испанца в топ-3 тренеров, оказавших на него наибольшее влияние.

«Пожалуй, Энрике и Гвардиола – те тренеры, которые оказали на меня наибольшее влияние, наравне с Луисом Арагонесом.

Они сформировали меня как тренера», – сказал Хави.