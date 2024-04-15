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    • Хави назвал трех тренеров, оказавших на него наибольшее влияние

    Хави назвал трех тренеров, оказавших на него наибольшее влияние

    Главный тренер «Барселоны» Хави дал высокую оценку Луису Энрике из «ПСЖ» в преддверии ответного матча 1/4 финала ЛЧ между двумя командами.

    Он включил 53-летнего испанца в топ-3 тренеров, оказавших на него наибольшее влияние.

    «Пожалуй, Энрике и Гвардиола – те тренеры, которые оказали на меня наибольшее влияние, наравне с Луисом Арагонесом.

    Они сформировали меня как тренера», – сказал Хави.

    • «Барса» примет «ПСЖ» во вторник, 16 апреля, в 22:00 мск.
    • В первом матче каталонцы выиграли на выезде со счетом 3:2.

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    Источник: AS

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