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    • Радимов: «Я бы на месте Игнатова сказал Абаскалю: «Езжай ты на хер в свою Испанию»

    Радимов: «Я бы на месте Игнатова сказал Абаскалю: «Езжай ты на хер в свою Испанию»

    Владислав Радимов считает, что экс-тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль несправедливо относился к полузащитнику Михаилу Игнатову.

    «Ты проигрываешь на выезде «Динамо», выходишь, бьешь два раза и с помощью мегаголкипера выигрываешь. На следующий матч тебя не ставят в состав, хотя та игра была полным говном.

    Я бы пришел к тренеру и сказал: «Слушай ты, *** (е-мое), со свистком и секундомером, что я должен сделать? Я выхожу, у меня «плюс два». Мы играем плохо, почему я не играю?»

    Хорошо, что Игнатов – спокойный мальчик, которого называют пионером в коротких штанишках. Был бы я игроком, сказал бы: «Тренер, ты что, одурел? Что я еще должен сделать? Ты мне даешь опять 20 минут, а дальше я не выхожу».

    Я бы на месте Игнатова вышел бы и пинал… Сказал бы Абаскалю: «Езжай ты на хер в свою Испанию, Италию, Бразилию, *** (блин)», – заявил Радимов.

    • «Спартак» уволил Абаскаля в воскресенье.
    • 23-летний Игнатов в этом сезоне забил 3 гола и сделал 6 ассистов в 27 матчах.

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    Источник: «Это футбол, брат!»

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    Комментарии (12)
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    timon2401
    1713204157
    Вот из за таких высказываний и советчиков херь в клубах и происходит((( тренер (какой бы он не был) решает кому и когда выходить. Не нравится, ищи другой клуб. Поставят Игнатова, не поставят Соболева или Угальдо. Те на х. Е. р будут посылать... Был дол.бое.бом, долбое.м и помрёт((
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    momwig_
    1713204786
    А чего не сказал, когда лавку жопой грел в Сарагосе? И потом так всем нужен был, что в Левски оказался, где, кстати, опять не играл. Профи х.у.е.в.меньше 400 официальных матчей за 17 лет карьеры, половина из которых - выход с лавки минут на 20. Легенда ш.о.п.и.с.е.ц!
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    WILDLING_HRUNDEL
    1713205189
    и пусть канает редиска)
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    WILDLING_HRUNDEL
    1713205219
    Не попрощавшись) с сыном Николаем)
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    ScarlettOgusania
    1713205278
    Буланов, когда игроком был, то самое "пинал" больше, чем играл, советы он раздаёт, видимо, после того, как в баре вместе со своими друганами Борзыкиным и Кузьмичом поддал на троих)
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    АлексМак
    1713206279
    ....или ещё куда подальше...
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    Suvorov71
    1713208206
    Как же Буланов переживает за московский Спартак, ну до слёз жалеет Великий клуб, ну есть койёт степной, ведь всегда вонь рапускал, а тут доброй овечкой стал, ну помойный нет слов
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    Боров навоз
    1713208774
    Владик ты в себе разбирись, на своем месте! Абаскаль не так и плох, он гнул свою линию в надежде что его выгонят и выплатят неустойку.
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