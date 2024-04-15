Роналду считает незаслуженным свое удаление в матче с «Аль-Хилялем» – он сцепился с соперником и замахнулся на судью

Дисциплинарный комитет Федерации футбола Саудовской Аравии определяется с наказанием для форварда «Аль-Насра» Криштиану Роналду.

Португалец получил прямую красную карточку в полуфинале Суперкубка Саудовской Аравии против «Аль-Хиляля» (1:2).

Роналду удалили за стычку с соперником, в результате которой он, предположительно, ткнул локтем ему в лицо.

Затем форвард замахнулся на судью.

Роналду попросили объяснить свои действия. Он сделал это в письменной форме.

Криштиану отметил, что хотел как можно быстрее вернуть мяч в игру, но его спровоцировали.

По мнению нападающего, его удаление было незаслуженным, а поведение не должно считаться постыдным.