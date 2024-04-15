Мацуев ответил, кто должен возглавить «Спартак» вместо Абаскаля

Пианист и болельщик «Спартака» Денис Мацуев дал совет клубу по поводу выбора нового тренера.
«Черчесов сейчас свободен, специалист высочайшего класса, выигрывавший не один чемпионат не в России, кто вывел сборную в восьмерку лучших на чемпионате мира.
Со «Спартаком» он выигрывал серебро. Если будет очередная кандидатура, к примеру, из Португалии с неизвестной фамилией и тому прочее, то я уверен на 100%, что результат будет такой же, что с Абаскалем и несколькими именами, которые были у нас за последние годы.
Я об этом говорю не потому, что мы со Станиславом Саламовичем дружим, чего я не скрываю, а я говорю объективные вещи. Он в форме и готов вернуться в родной клуб.
Есть не только Черчесов, но и другие спартаковцы, такие как [Валерий] Карпин, [Андрей] Тихонов, которые, я думаю, готовы вернуться в «Спартак». Давайте говорить откровенно: не получается у нас с иностранцами, никакого контакта, никакой игры и стабильности», – сказал Мацуев.
- Уволенный в воскресенье Гильермо Абаскаль возглавлял «Спартак» с лета 2022 года.
- Его статистика: 36 побед, 15 ничьих и 23 поражения в 74 матчах.
- И.о. главного тренера стал Владимир Слишкович.
- Команда идет на 7-м месте в РПЛ с 35 очками в 23 турах.