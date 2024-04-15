Мацуев ответил, кто должен возглавить «Спартак» вместо Абаскаля

Пианист и болельщик «Спартака» Денис Мацуев дал совет клубу по поводу выбора нового тренера.

«Черчесов сейчас свободен, специалист высочайшего класса, выигрывавший не один чемпионат не в России, кто вывел сборную в восьмерку лучших на чемпионате мира.

Со «Спартаком» он выигрывал серебро. Если будет очередная кандидатура, к примеру, из Португалии с неизвестной фамилией и тому прочее, то я уверен на 100%, что результат будет такой же, что с Абаскалем и несколькими именами, которые были у нас за последние годы.

Я об этом говорю не потому, что мы со Станиславом Саламовичем дружим, чего я не скрываю, а я говорю объективные вещи. Он в форме и готов вернуться в родной клуб.

Есть не только Черчесов, но и другие спартаковцы, такие как [Валерий] Карпин, [Андрей] Тихонов, которые, я думаю, готовы вернуться в «Спартак». Давайте говорить откровенно: не получается у нас с иностранцами, никакого контакта, никакой игры и стабильности», – сказал Мацуев.