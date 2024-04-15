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    • Мацуев ответил, кто должен возглавить «Спартак» вместо Абаскаля

    Мацуев ответил, кто должен возглавить «Спартак» вместо Абаскаля

    Пианист и болельщик «Спартака» Денис Мацуев дал совет клубу по поводу выбора нового тренера.

    «Черчесов сейчас свободен, специалист высочайшего класса, выигрывавший не один чемпионат не в России, кто вывел сборную в восьмерку лучших на чемпионате мира.

    Со «Спартаком» он выигрывал серебро. Если будет очередная кандидатура, к примеру, из Португалии с неизвестной фамилией и тому прочее, то я уверен на 100%, что результат будет такой же, что с Абаскалем и несколькими именами, которые были у нас за последние годы.

    Я об этом говорю не потому, что мы со Станиславом Саламовичем дружим, чего я не скрываю, а я говорю объективные вещи. Он в форме и готов вернуться в родной клуб.

    Есть не только Черчесов, но и другие спартаковцы, такие как [Валерий] Карпин, [Андрей] Тихонов, которые, я думаю, готовы вернуться в «Спартак». Давайте говорить откровенно: не получается у нас с иностранцами, никакого контакта, никакой игры и стабильности», – сказал Мацуев.

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    Источник: ТАСС

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    Комментарии (8)
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    FCSpartakM
    1713198537
    несколькими именами, которые были у нас за последние годы. То есть кубок с Ваноли его не устраивал и 2е с Тедеско?
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    Oleg-Gazza
    1713198992
    Даже клавиши разумно говорят!!!
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    Каратель
    1713199372
    А почему бы пианисту не заиграть на баяне? Или трамбоне? Мацуев же музыкант....вот и пусть музыкалит
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    andr45
    1713200833
    А кто должен быть импресарио Мацуева? Давайте обсудим)
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    andr45
    1713201269
    МАЦУЕВ "не получается у нас с иностранцами, никакого контакта, никакой игры и стабильности" Да, Каррера, Тедеско, Ваноли не тренеры, трененригки) То ли дело, Кононов, Аленичев - БОГАТЫРИ))) А батька их Черчесов, трусливо сбежавший из команды после очередного разгрома от киевского "Динамо"
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    zigbert
    1713206845
    Мацуеву надо все таки отталкиваться от фактов. Но никто ведь не даст гарантий в успешной работе перечисленных им тренеров.
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    rash1959
    1713209306
    Пристрелите пианиста.
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