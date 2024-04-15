В понедельник, 15 апреля, «Осасуна» дома сыграет с «Валенсией». Игра состоится в 31 туре испанской Примеры и начнется в 22:00 по московскому времени.

«Осасуна»

Команда с 39 баллами идет на 11 месте. «Осасуна» в 30 матчах чемпионата Испании выиграла 11 встреч, в шести поединках сыграла вничью и потерпела 13 поражений. Коллектив забил 36 голов и пропустил 43 мяча.

«Валенсия» после 30 матчей, сыгранных в испанской Примере, занимает восьмое место. Команда выиграла 12 встреч, в восьми поединках сыграла вничью и потерпела 10 поражений. В активе «Валенсии» 33 забитых гола, ну а пропустила команда 32 мяча.

Прогноз на матч «Осасуна» – «Валенсия»

В трех последних очных встречах дважды выигрывала «Валенсия», еще в одном поединке побела «Осасуна». В предстоящей игре нет явного фаворита, мы предлагаем поставить на ТМ 2.5 за 1.46, а также ОЗ нет за 1.66.