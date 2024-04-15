Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Матчи РПЛ Новости Статьи Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Матчи Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Женская Суперлига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Евро-2024 Саудовская Аравия МЛС Турция Украина Казахстан Белоруссия Узбекистан Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Беллингем Головин Миранчук Захарян
Мы Вконтакте Наш телеграм О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    2
    теста для вас
    1 Угадаете с чьей эмблемы мяч? А корабль? А медведь?
    Угадаете с чьей эмблемы мяч? А корабль? А медведь?
    2 Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год

    Шикунов назвал слабейшего тренера в истории «Спартака»

    Бывший спортивный директор «Спартака» Александр Шикунов одобрил отставку главного тренера команды Гильермо Абаскаля.

    • В ближайшем матче с «Зенитом» руководить «Спартаком» будет ассистент Владимир Слишкович.
    • Абаскаль пробыл в «Спартаке» 2 года.
    • Он получил неустойку за досрочное расторжение контракта.

    – Вы считаете, что «Спартаку» следовало расстаться с испанцем еще до зимней паузы?

    – Конечно! Но я не знаю, какие там у сторон были договоренности... Для меня довольно быстро стало очевидным: это не тренер уровня «Спартака». Мне кажется, испанец вообще слабейший наставник в истории команды.

    – Очередное возвращение Карпина в «Спартак» возможно?

    – Мне кажется, это реально. Почему нет? Человек со спартаковским прошлым. Был большим игроком, тренировал красно-белых. Сейчас набрался опыта, тренирует сборную, его «Ростов» весной выглядит весьма прилично. Но опять же – мы не можем решать за руководителей клуба. Думаю, российские специалисты, не только Карпин, входят в их шорт-лист. Давайте немного подождем.

    Новости по теме
    Бояринцев оценил отставку Абаскаля из «Спартака»
    Реакция Павлюченко на увольнение Абаскаля из «Спартака»
    Канчельскис назвал список кандидатов на замену Абаскалю в «Спартаке» 8
    Источник: «Спорт-Экспресс»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 08:45
    Рекомендуем
    Комментарии (5)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    alefreddy
    1713160151
    да нет не надо кучерявого лучше Юран или Осинькин
    Ответить
    Алексей З
    1713160800
    А вот не соглашусь с данным утверждением. Осенью 22-го Спартак , под руководством Абаскаля , играл в самый красивый и зрелищный футбол в лиге. Куда всё делось ? На этот вопрос ответа нет. При Кононове , да и пожалуй при Витории ( в чемпионате) ничего подобного мы не видели, так что не стоит Абаскаля записывать в "самые-самые". имхо
    Ответить
    ivany4
    1713166136
    У Шикунова такая неприязнь к Абаскалю, что прям кушать не может, и обязятельно дай высказаться в сми.))) Лишнее подтверждение тому, что наши "специалисты" нулевые в своей работе и оценке происходящего. Тебе кажется что он слабейший, или так и есть. Сравни достижения пиджака и Абаскаля.
    Ответить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+