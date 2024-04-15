Шикунов назвал слабейшего тренера в истории «Спартака»

Бывший спортивный директор «Спартака» Александр Шикунов одобрил отставку главного тренера команды Гильермо Абаскаля.

В ближайшем матче с «Зенитом» руководить «Спартаком» будет ассистент Владимир Слишкович.

Абаскаль пробыл в «Спартаке» 2 года.

Он получил неустойку за досрочное расторжение контракта.

– Вы считаете, что «Спартаку» следовало расстаться с испанцем еще до зимней паузы?

– Конечно! Но я не знаю, какие там у сторон были договоренности... Для меня довольно быстро стало очевидным: это не тренер уровня «Спартака». Мне кажется, испанец вообще слабейший наставник в истории команды.

– Очередное возвращение Карпина в «Спартак» возможно?

– Мне кажется, это реально. Почему нет? Человек со спартаковским прошлым. Был большим игроком, тренировал красно-белых. Сейчас набрался опыта, тренирует сборную, его «Ростов» весной выглядит весьма прилично. Но опять же – мы не можем решать за руководителей клуба. Думаю, российские специалисты, не только Карпин, входят в их шорт-лист. Давайте немного подождем.