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    • Кузьмичев назвал единственного тренера, который поможет «Спартаку»

    Кузьмичев назвал единственного тренера, который поможет «Спартаку»

    Бывший заместитель гендиректора «Спартака» Владимир Кузьмичев высказался на тему нового тренера.

    – Из тех, кто сейчас в России, я бы попробовал пригласить Карпина. Это будет тяжело, но в России только он поможет.

    Конечно, напрашивается кандидатура Станислава Саламовича Черчесова, но большой негатив идет со стороны болельщиков. Не думаю, что руководство пойдет фанатам наперекор.

    – Забрать Карпина у «Ростова» будет трудно.

    – Это очень сложно, да. У него там хорошие отношения с президентом и спортивным директором. У них получается совместно работать.

    – На ваш взгляд, Карпин дорос до работы в такой команде, как «Спартак»?

    – На мой взгляд, после работы в Испании он вернулся совершенно другим специалистом. Это было видно по игре, которую он начал ставить командам. Мне кажется, он переосмыслил свой футбол.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    Комментарии (9)
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    Алексей З
    1713160034
    Просто один вопрос. Карпин в Ростове уже 5 лет, за это время менялись тренера во всех московских командах, почему никто не обратил внимание на этого "гения тренерского искусства" ? Чехарда с тренерами в ЦСКА , Локо , Динамо... Приглашают кого не попади, останавливаются на Федотове , Галактионове , Личке , а почему Карпина не зовут ? Все не дальновидные , не разбирающиеся в футболе или просто для Спартака берегли ? Банальный ответ. Ничего особенного в Карпине -тренере нет , а вот как с Карпиным-человеком ужиться , вопросик. Вот и выбор падает на других , а Валера пусть "на кошках тренируется".
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    ilichkadr
    1713160070
    Надо посмотреть на итоги работы Карпина в Ростове. Доберётся до пятой строчки в таблице, тогда и можно будет говорить о чём-то серьёзном.
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    vvv123
    1713160910
    Кому он нужен, этот Спердяк?
    Ответить
    Янвapь 69
    1713163179
    Волера, не вздумай идти в позорный свинарник - это жёсткий зашквар. Вляпаться в безголовое стадо, которое за 5 игр забивает только два мяча, нахер, нахер ! Пусть рыла естественным образом катятся в пердив на очищение.
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    The only one
    1713164021
    Берите Евсеева- не прогадаете. Вместе посмеёмся...
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