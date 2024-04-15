Кузьмичев назвал единственного тренера, который поможет «Спартаку»

Бывший заместитель гендиректора «Спартака» Владимир Кузьмичев высказался на тему нового тренера.
- Накануне Гильермо Абаскаль отправлен в отставку.
- Исполняющим обязанности стал его ассистент Владимир Слишкович.
– Из тех, кто сейчас в России, я бы попробовал пригласить Карпина. Это будет тяжело, но в России только он поможет.
Конечно, напрашивается кандидатура Станислава Саламовича Черчесова, но большой негатив идет со стороны болельщиков. Не думаю, что руководство пойдет фанатам наперекор.
– Забрать Карпина у «Ростова» будет трудно.
– Это очень сложно, да. У него там хорошие отношения с президентом и спортивным директором. У них получается совместно работать.
– На ваш взгляд, Карпин дорос до работы в такой команде, как «Спартак»?
– На мой взгляд, после работы в Испании он вернулся совершенно другим специалистом. Это было видно по игре, которую он начал ставить командам. Мне кажется, он переосмыслил свой футбол.
- Карпин тренировал «Спартак» в 2009-2014 годах.