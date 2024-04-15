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    • Мостовой: «Абаскаль был никем – он даже мяч чеканить не умеет»

    Мостовой: «Абаскаль был никем – он даже мяч чеканить не умеет»

    Бывший спартаковец Александр Мостовой оценил отставку главного тренера команды Гильермо Абаскаля.

    • В ближайшем матче с «Зенитом» руководить «Спартаком» будет ассистент Владимир Слишкович.
    • Абаскаль пробыл в «Спартаке» 2 года.
    • Он получил неустойку за досрочное расторжение контракта.

    «Я еще полтора года назад говорил о том, что такие люди не должны попадать в такую команду, как «Спартак». Я думаю, что руководство опоздало с отставкой Абаскаля. Если бы его убрали зимой, то сейчас что-то пошло бы в лучшую сторону. Зачем его назначали? Кто это? Абаскаль вообще был никем. Я до сих пор не могу понять. Парень из Севильи, который кушает суши и верит в бога. Непонятно, где человек играл, и во что. Он даже не знал, как мяч чеканить. Если бы он был назначен в «Урал», то это еще нормально, но не в «Спартак».

    Мне все равно вообще, кого теперь назначат. Надо смотреть свободных агентов. Осталось семь туров, и можно приглядеться к свободным тренерам, коих много.

    Поднять Дмитрия Комбарова из дубля? Не, ну вы чего. «Спартак» в чемпионате уже лучше не будет, а в кубке может и в финал пройти благодаря новой системе. Назначить меня в «Спартак»? После того, что происходит в клубе – нет. Помочь или подсказать я могу», – сказал Мостовой.

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    Источник: «Советский спорт»

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    Комментарии (2)
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    Игорь N5
    1713132011
    Мостового нужно назначать в Спартак, когда в клубе тишь, гладь, да Божья благодать. Когда Спартак идет на 1 месте с отрывом от ближайшего преследователя на 15 очков, чтобы придя в клуб, он смог вернуть интригу в чемпионат.
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    Таврида
    1713137040
    "Помочь, подсказать или там обгадить кого я могу, но ответственность на себя брать? Идите к черту", – сказал Мостовой.
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