Мостовой: «Абаскаль был никем – он даже мяч чеканить не умеет»

Бывший спартаковец Александр Мостовой оценил отставку главного тренера команды Гильермо Абаскаля.

В ближайшем матче с «Зенитом» руководить «Спартаком» будет ассистент Владимир Слишкович.

Абаскаль пробыл в «Спартаке» 2 года.

Он получил неустойку за досрочное расторжение контракта.

«Я еще полтора года назад говорил о том, что такие люди не должны попадать в такую команду, как «Спартак». Я думаю, что руководство опоздало с отставкой Абаскаля. Если бы его убрали зимой, то сейчас что-то пошло бы в лучшую сторону. Зачем его назначали? Кто это? Абаскаль вообще был никем. Я до сих пор не могу понять. Парень из Севильи, который кушает суши и верит в бога. Непонятно, где человек играл, и во что. Он даже не знал, как мяч чеканить. Если бы он был назначен в «Урал», то это еще нормально, но не в «Спартак».

Мне все равно вообще, кого теперь назначат. Надо смотреть свободных агентов. Осталось семь туров, и можно приглядеться к свободным тренерам, коих много.

Поднять Дмитрия Комбарова из дубля? Не, ну вы чего. «Спартак» в чемпионате уже лучше не будет, а в кубке может и в финал пройти благодаря новой системе. Назначить меня в «Спартак»? После того, что происходит в клубе – нет. Помочь или подсказать я могу», – сказал Мостовой.