Реакция Капелло на отставку Абаскаля из «Спартака»

Бывший тренер сборной России Фабио Капелло отреагировал на отставку из «Спартака» главного тренера Гильермо Абаскаля.

«Я впервые слышу это имя, какой-то не очень известный специалист.

Могу сказать, что в России способен работать далеко не каждый тренер. Можно вспомнить Уная Эмери, который является превосходным наставником, но в России его карьера не сложилась», – сказал Капелло.