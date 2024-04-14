Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Матчи РПЛ Новости Статьи Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Матчи Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Женская Суперлига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Евро-2024 Саудовская Аравия МЛС Турция Украина Казахстан Белоруссия Узбекистан Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Беллингем Головин Миранчук Захарян
Мы Вконтакте Наш телеграм О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете с чьей эмблемы мяч? А корабль? А медведь?
    Угадаете с чьей эмблемы мяч? А корабль? А медведь?
    2 Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    3 Кто из этих звезд выигрывал Кубок России?
    Кто из этих звезд выигрывал Кубок России?

    Реакция Капелло на отставку Абаскаля из «Спартака»

    Бывший тренер сборной России Фабио Капелло отреагировал на отставку из «Спартака» главного тренера Гильермо Абаскаля.

    «Я впервые слышу это имя, какой-то не очень известный специалист.

    Могу сказать, что в России способен работать далеко не каждый тренер. Можно вспомнить Уная Эмери, который является превосходным наставником, но в России его карьера не сложилась», – сказал Капелло.

    • В ближайшем матче с «Зенитом» руководить «Спартаком» будет ассистент Владимир Слишкович.
    • Абаскаль пробыл в «Спартаке» 2 года.
    • Он получил неустойку за досрочное расторжение контракта.

    Новости по теме
    Реакция Павлюченко на увольнение Абаскаля из «Спартака»
    Канчельскис назвал список кандидатов на замену Абаскалю в «Спартаке» 1
    Мостовой: «Абаскаль был никем – он даже мяч чеканить не умеет» 2
    Источник: «Советский спорт»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    14.04.2024 21:51
    Рекомендуем
    Комментарии (5)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    ...уефан
    1713121076
    ...смешно стало с первых строк)...
    Ответить
    Айболид
    1713121502
    Уже не знают до кого докопаться с этим увольнением . У Шварцнейгера ещё спросите или у Папы Римского .
    Ответить
    TIMOTHY
    1713123777
    В России не каждый сможет а в Спартаке так тем более)
    Ответить
    Mariner
    1713125808
    "Я впервые слышу это имя" вот на этом и надо было закончить. Ну и добавить "Я впервые слышу про эту команду. Какой-то не очень известный клуб." )))
    Ответить
    СпорЦмен
    1713127370
    В такое говно, не каждый решится пойти, просто петушиное логово. :)))
    Ответить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+