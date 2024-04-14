Реакция Капелло на отставку Абаскаля из «Спартака»

Бывший тренер сборной России Фабио Капелло отреагировал на отставку из «Спартака» главного тренера Гильермо Абаскаля.
«Я впервые слышу это имя, какой-то не очень известный специалист.
Могу сказать, что в России способен работать далеко не каждый тренер. Можно вспомнить Уная Эмери, который является превосходным наставником, но в России его карьера не сложилась», – сказал Капелло.
- В ближайшем матче с «Зенитом» руководить «Спартаком» будет ассистент Владимир Слишкович.
- Абаскаль пробыл в «Спартаке» 2 года.
- Он получил неустойку за досрочное расторжение контракта.