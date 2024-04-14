Агент Джикии отреагировал на увольнение Абаскаля из «Спартака»

Вадим Шпинев, представитель защитника «Спартака» Георгия Джикии, высказался об увольнении Гильермо Абаскаля.

Джикия при испанском специалисте потерял место в основном составе. У игрока летом заканчивается контракт с клубом.

– Что означает отставка Абаскаля для Джикии?

– Отставка Абаскаля только произошла, и как будут развиваться события, покажет время. У «Спартака» впереди матч с «Зенитом» и выезд в «Ростов» – тяжелый график. Наверное, «Спартак» об этом в первую очередь думает, а не о нас с Георгием. Я с уважением отношусь к «Спартаку» и, надеюсь, все будет хорошо, мы вернемся к переговорам. Сейчас проявляем терпимость и спокойствие.