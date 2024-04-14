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    • Агент Джикии отреагировал на увольнение Абаскаля из «Спартака»

    Агент Джикии отреагировал на увольнение Абаскаля из «Спартака»

    Вадим Шпинев, представитель защитника «Спартака» Георгия Джикии, высказался об увольнении Гильермо Абаскаля.

    Джикия при испанском специалисте потерял место в основном составе. У игрока летом заканчивается контракт с клубом.

    – Что означает отставка Абаскаля для Джикии?

    – Отставка Абаскаля только произошла, и как будут развиваться события, покажет время. У «Спартака» впереди матч с «Зенитом» и выезд в «Ростов» – тяжелый график. Наверное, «Спартак» об этом в первую очередь думает, а не о нас с Георгием. Я с уважением отношусь к «Спартаку» и, надеюсь, все будет хорошо, мы вернемся к переговорам. Сейчас проявляем терпимость и спокойствие.

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    Источник: «Бомбардир»

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    Сегодня, 18:27
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    Комментарии (11)
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    alefreddy
    1713108858
    Жора уже не тот стоит ли за него бороться
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    Спартач80
    1713108992
    Жора зажрался, он не нужен Спартаку.
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    diamondfan
    1713109130
    Джикию в Катар или Китай!
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    ivany4
    1713110089
    Воспряли духом заговорщики... Посмотрим что будет в ближайшие две игры. Если начнут хотя бы бегать по полю, а не дай Бог еще и комбинировать, то грош цена такой команде. Ради себя, любимых, никого не пожалеют.
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    WILDLING_HRUNDEL
    1713110177
    Дождались)
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    ...уефан
    1713110618
    ...отрицалово заточки готовит, актив резать будут)...
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    andr45
    1713110854
    Гнать надо было не АБАСКАЛЯ, а старого интригана Джикию, Соболева, вальяжно прогуливающегося по поляне, Литвинова, регулярно снабжающий соперника первоклассными пасами и срывая атаки легионеров, Зобнина и Денисова, наблюдающих, как атакуют по их флангу и создающих идеальные условия для нанесения ударов по воротам, и, конечно же Зиньковский, которого выталкивают на поле, где он в отместку посылает мячи куда попало. И вообще эти трусливые и бездарные, твари ни на что не способны, кроме, как интриговать, шантажировать, сами признавая свою ничтожность. Сегодня все эти шестерки пьют здоровье джикии. Завтра их погонят из клуба, а они, как и Ещенко, будут визжать, они всего лишь мимо проходили и всегда были за АБАСКАЛЯ)
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    СпорЦмен
    1713111057
    Скоро, по этому поводу, будут размещать интервью продавцов шаурмы.
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