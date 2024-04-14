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    Личка прокомментировал поражение «Динамо» от «Урала»

    Главный тренер «Динамо» Марцел Личка дал комментарий после матча с «Уралом». Московская команда уступила со счетом 1:2.

    – Ожидали, что «Урал» так мощно начнет матч?

    – Да. Для них сейчас важна каждая игра, им нужно набирать очки. Первые десять минут матча мы проспали, команда думала, что ничего не может случиться, а в итоге пропустили от Мишкича после углового. Потом мы старались и пробовали забрать инициативу, но нам не хватало остроты при подходах к чужим воротам, команда боялась заходить на последние 20 метров поля и бить по воротам. У нас был гол Тюкавина и еще один удар Чавеса – больше ничего. Переводить мяч с фланга на фланг – это красиво, но это не тот футбол, который приносит победу. Во втором тайме у нас были отличные моменты, но если мы хотим побеждать, то нужно больше создавать остроты и больше бить по воротам. Игрокам «Динамо» нужно больше желания забить гол, а не просто играть в футбол.

    – Насколько важно было «Динамо» сегодня победить?

    – Это было очень важно. У нас была возможность сократить дистанцию от «Краснодара». Каждая игра важна, в каждом матче надо побеждать, а не приезжать и думать о том, что у нас автоматически все пойдет. Команде нужно добавлять в базовых компонентах: агрессии и движении.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    Комментарии (5)
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    The only one
    1713107734
    Понабрали зарубежных физруков и хотят, что бы команда в футбол играла...
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    alex1951
    1713109490
    Хватит 3.14 ..деть... Это все умеют .... Три поражения подряд ! Это что? Ты там ,что водку жрешь ? Или уверовал в победу? Так знай - еще одна такая куйня и полетишь на Соломоновы острова чурок тренировать и бананасы с дерева срывать...это вам не ,,Метрополь,,
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    WILDLING_HRUNDEL
    1713110434
    Это Газпром решает о призёрах вот и тормознул Динамо)
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