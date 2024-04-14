Личка прокомментировал поражение «Динамо» от «Урала»

Главный тренер «Динамо» Марцел Личка дал комментарий после матча с «Уралом». Московская команда уступила со счетом 1:2.

– Ожидали, что «Урал» так мощно начнет матч?

– Да. Для них сейчас важна каждая игра, им нужно набирать очки. Первые десять минут матча мы проспали, команда думала, что ничего не может случиться, а в итоге пропустили от Мишкича после углового. Потом мы старались и пробовали забрать инициативу, но нам не хватало остроты при подходах к чужим воротам, команда боялась заходить на последние 20 метров поля и бить по воротам. У нас был гол Тюкавина и еще один удар Чавеса – больше ничего. Переводить мяч с фланга на фланг – это красиво, но это не тот футбол, который приносит победу. Во втором тайме у нас были отличные моменты, но если мы хотим побеждать, то нужно больше создавать остроты и больше бить по воротам. Игрокам «Динамо» нужно больше желания забить гол, а не просто играть в футбол.

– Насколько важно было «Динамо» сегодня победить?

– Это было очень важно. У нас была возможность сократить дистанцию от «Краснодара». Каждая игра важна, в каждом матче надо побеждать, а не приезжать и думать о том, что у нас автоматически все пойдет. Команде нужно добавлять в базовых компонентах: агрессии и движении.