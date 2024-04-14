Губерниев: «Спартак» сливает Абаскаля»

Футбольный обозреватель Дмитрий Губерниев отреагировал на исход матча 24-го тура РПЛ «Сочи» – «Спартак» (1:0).
– У меня ощущение, что футболисты «Спартака» сливают тренера. Они не играют, ходят пешком. Какой-то ужас.
– «Спартак» может закончить сезон за пределами топ-10?
– Если красно-белые продолжат так играть, то закончат вообще в подвале таблицы. «Спартак» – это команда, которая должна быть в числе лидеров и одним из флагманов российского футбола. Сейчас на этот ужас без слез смотреть невозможно. Мне, как болельщику «Локомотива», очень обидно.
– Согласны с тем, что руководство клуба затянуло с решением уволить Абаскаля?
– Похоже, что да, судя по поведению игроков, но своя рука владыка.
- «Спартак» готовит отставку Абаскаля, рассматривая на его замену Валерия Карпина и Владимира Ивича.
- У Гильермо остался год контракта.
- В случае увольнения в ближайшие дни он получит 2,6 миллиона евро в качестве неустойки.