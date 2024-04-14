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    Губерниев: «Спартак» сливает Абаскаля»

    Футбольный обозреватель Дмитрий Губерниев отреагировал на исход матча 24-го тура РПЛ «Сочи» – «Спартак» (1:0).

    – У меня ощущение, что футболисты «Спартака» сливают тренера. Они не играют, ходят пешком. Какой-то ужас.

    – «Спартак» может закончить сезон за пределами топ-10?

    – Если красно-белые продолжат так играть, то закончат вообще в подвале таблицы. «Спартак» – это команда, которая должна быть в числе лидеров и одним из флагманов российского футбола. Сейчас на этот ужас без слез смотреть невозможно. Мне, как болельщику «Локомотива», очень обидно.

    – Согласны с тем, что руководство клуба затянуло с решением уволить Абаскаля?

    – Похоже, что да, судя по поведению игроков, но своя рука владыка.

    • «Спартак» готовит отставку Абаскаля, рассматривая на его замену Валерия Карпина и Владимира Ивича.
    • У Гильермо остался год контракта.
    • В случае увольнения в ближайшие дни он получит 2,6 миллиона евро в качестве неустойки.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    Сегодня, 11:41
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    Комментарии (15)
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    vvv123
    1713084492
    Вот и Губошлепову место в спартаковской теме нашлось. Кто следующий будет пинать свиней?
    Ответить
    Цугундeр
    1713084784
    Губер .,матьитить , чем положение "стойка " на Матче не устроила? Теперь , только "лёжа " . ) Гениальная двухметровая гейша , конечно...
    Ответить
    The only one
    1713085211
    Губерниев: "Мне, как болельщику «Локомотива», очень обидно за Спартак". Он что, на Бомбардир захаживает? Набрался выражовываниев.
    Ответить
    ПалкоВводецъ (returned)
    1713085226
    Абаскаля не сольют. Будет сидеть в свинарни до самого пердива, пока неустойку хряки не выплатят. Гыгыгы
    Ответить
    Artemka444
    1713086033
    Карпин точно не пойдет в эту помойку!!
    Ответить
    TIMOTHY
    1713087805
    А нам в кайф смотреть как унижают народных все подряд
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    Алексей З
    1713091100
    Никого они не сливают , это их уровень плюс конечно подготовка в зимний период. Второй год подряд весной команда никакущая. Для владельцев и настоящих специалистов стало понятно , что этот сброд (состав), без Промеса просто ни на что не способен. Нужен не только тренер , но и исполнители другие.
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    Fialet
    1713095733
    "Судя по поведению игроков" надо не тренера менять, а игроков.
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    Cleaner
    1713098889
    Губерниев, с какого перепуга Спартак должен быть в числе лидеров и одним из флагманов российского футбола? Спартак занимает место ГЛАВНОГО КЛОУНА в РПЛ и доволен своим положением!!!...)))
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    andrei-sarap-yandex
    1713104949
    ДЖИКИЯ как и ГЛУШАКОВ сливали тренера......ДЖИКИЯ со своей бандой тормозят СПАРТАК....надо было выгнать ДЖИКИЮ
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