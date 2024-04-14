Губерниев: «Спартак» сливает Абаскаля»

Футбольный обозреватель Дмитрий Губерниев отреагировал на исход матча 24-го тура РПЛ «Сочи» – «Спартак» (1:0).

– У меня ощущение, что футболисты «Спартака» сливают тренера. Они не играют, ходят пешком. Какой-то ужас.

– «Спартак» может закончить сезон за пределами топ-10?

– Если красно-белые продолжат так играть, то закончат вообще в подвале таблицы. «Спартак» – это команда, которая должна быть в числе лидеров и одним из флагманов российского футбола. Сейчас на этот ужас без слез смотреть невозможно. Мне, как болельщику «Локомотива», очень обидно.

– Согласны с тем, что руководство клуба затянуло с решением уволить Абаскаля?

– Похоже, что да, судя по поведению игроков, но своя рука владыка.