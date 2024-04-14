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    • Федотов прокомментировал 7:1 «Балтики» перед матчем ЦСКА с калининградцами

    Федотов прокомментировал 7:1 «Балтики» перед матчем ЦСКА с калининградцами

    Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов отреагировал на итог матча 24-го тура РПЛ «Ахмат»«Балтика» (1:7).

    • 16 апреля ЦСКА примет «Балтику» в ответном кубковом матче.
    • В 1-й игре ЦСКА победил 1:0.
    • «Балтика» идет в зоне переходных матчей РПЛ.

    – Скоро игра с «Балтикой». Будете готовиться по-особенному, учитывая их сегодняшнюю разгромную победу над «Ахматом»?

    – Будем смотреть и анализировать, конечно. Удивительный результат. Но мы и во время первой игры в Калининграде столкнулись с хорошим соперником и жестким сопротивлением. Но сегодняшний результат «Балтики» даст нам дополнительную мотивацию и не позволит расслабиться. Хотя боевое настроение у нас и без этого.

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    Источник: официальный сайт ЦСКА

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    Комментарии (7)
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    BAIv
    1713084057
    Серега должен надрать зад любимому ЦСКА.
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    Таврида
    1713084067
    Нафик та Балтика в Кубке, надо уже к Спартаку готовиться.
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