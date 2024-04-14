Федотов прокомментировал 7:1 «Балтики» перед матчем ЦСКА с калининградцами

Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов отреагировал на итог матча 24-го тура РПЛ «Ахмат» – «Балтика» (1:7).

16 апреля ЦСКА примет «Балтику» в ответном кубковом матче.

В 1-й игре ЦСКА победил 1:0.

«Балтика» идет в зоне переходных матчей РПЛ.

– Скоро игра с «Балтикой». Будете готовиться по-особенному, учитывая их сегодняшнюю разгромную победу над «Ахматом»?

– Будем смотреть и анализировать, конечно. Удивительный результат. Но мы и во время первой игры в Калининграде столкнулись с хорошим соперником и жестким сопротивлением. Но сегодняшний результат «Балтики» даст нам дополнительную мотивацию и не позволит расслабиться. Хотя боевое настроение у нас и без этого.