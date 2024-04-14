Семак отреагировал на поздравления «Зенита» с шестым подряд чемпионством

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак не принял досрочные поздравления с чемпионством.

В 24-м туре РПЛ петербуржцы победили «Краснодар» (2:1).

«Зенит» лидирует с 4-очковым отрывом.

Команда приближается к 6-му чемпионству подряд.

«Нас поздравляют с чемпионством? Это не наши болельщики. Скорее всего, хотят обратного. Я уже сказал перед игрой – это ни в коем случае не чемпионский матч. Мы заработали себе право на одну ошибку. Четыре очка – это ничто. И на моей практике ещe в ЦСКА такое было, когда мы упустили чемпионство», – сказал Семак.