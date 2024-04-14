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    • Семак отреагировал на поздравления «Зенита» с шестым подряд чемпионством

    Семак отреагировал на поздравления «Зенита» с шестым подряд чемпионством

    Главный тренер «Зенита» Сергей Семак не принял досрочные поздравления с чемпионством.

    • В 24-м туре РПЛ петербуржцы победили «Краснодар» (2:1).
    • «Зенит» лидирует с 4-очковым отрывом.
    • Команда приближается к 6-му чемпионству подряд.

    «Нас поздравляют с чемпионством? Это не наши болельщики. Скорее всего, хотят обратного. Я уже сказал перед игрой – это ни в коем случае не чемпионский матч. Мы заработали себе право на одну ошибку. Четыре очка – это ничто. И на моей практике ещe в ЦСКА такое было, когда мы упустили чемпионство», – сказал Семак.

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    Источник: «Чемпионат»

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    Комментарии (7)
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    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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    Semenycch
    1713080542
    Сергей Богданович как всегда искренен, разумен и справедлив. 7 матчей при этом с сильными соперниками - ЦСКА, Динамо, Ростовом, да и матч с Ахматом в гостях легким не будет традиционно, так что путь еще долгий и вполне непредсказуемый.
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    baggio80
    1713082991
    Семак ты серьезно все так и поверили что газпром вам не принесет чемпионство устроили цирк а не футбол
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    ПалкоВводецъ (returned)
    1713086146
    Рано ещё поздравлять. Пока точно можно сказать про Спартак - стыдно. Гыгыгы
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    Валя Ромашина
    1713090759
    Зенит еще шесть лет будет чемпионом . Кто б сомневался ,пока несменяемый будет
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