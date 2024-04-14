Кержаков определил «главный ключ» к победе «Зенита» над «Краснодаром»

Вратарь «Зенита» Михаил Кержаков прокомментировал исход матча 24-го тура РПЛ против «Краснодара» (2:1).

«Зенит» уступал после 1-го тайма.

1+1 у «Зенита» оформил Матео Кассьерра.

Петербуржцы лидируют с 4-очковым отрывом.

«Мы немного схему перестроили. Опять же, как со «Спартаком». Наверное, это главный ключ к победе. Плюс личное мастерство наших игроков: и Кассьерра, и Артур забили шикарные голы.

«Зенит» сильно приблизился к чемпионству после победы? Нет, к сожалению для меня. К счастью для любителей футбола. Для меня лично было бы лучше, если бы был большой отрыв. Четыре очка – отрыв маленький, впереди ещe много туров», – сказал Кержаков