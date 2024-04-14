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    • «Байер» – «Вердер»: прогноз на матч 29 тура Бундеслиги, 14 апреля

    «Байер» – «Вердер»: прогноз на матч 29 тура Бундеслиги, 14 апреля

    В воскресенье, 14 апреля, в 29-м туре немецкой Бундеслиги сыграют «Байер» и «Вердер». Матч пройдет в Леверкузене, начало – в 18:30 (мск).

    «Байер»

    Команда Хаби Алонсо лидирует в Бундеслиге, набрав 76 очков. «Байер» добыл 24 победы, и 4 раза сыграл вничью, разница мячей 69:19.

    В случае победы над «Вердером» леверкузенцы досрочно оформят чемпионство.

    «Вердер»

    «Вердер» набрал 31 очко и занимает 12-е место. Подопечные Оле Вернера добыли 8 побед, 7 раз сыграли вничью и потерпели 13 поражений, разница мячей – 36:44.

    Очные встречи

    Результаты последних 5 встреч команд в Бундеслиге:

    • 25.11.23 «Вердер» – «Байер» – 0:3;
    • 12.03.23 «Вердер» – «Байер» – 2:3;
    • 17.09.22 «Байер» – «Вердер» – 1:1;
    • 08.05.21 «Вердер» – «Байер» – 0:0;
    • 09.01.21 «Байер» – «Вердер» – 1:1.

    Прогноз на матч «Байер» – «Вердер»

    «Байер» не должен упустить возможность красиво оформить чемпионство перед родными болельщиками. Тем более, «Вердер» сейчас не блещет. Наш прогноз – Ф1 (-1,5) с коэффициентом 1.60.

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    Источник: «Бомбардир»

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