В воскресенье, 14 апреля, в 31-м туре испанской Примеры сыграют «Атлетик» и «Вильярреал». Игра состоится в Бильбао, начало – в 19:30 (мск).

«Атлетик»

Команда Эрнесто Вальверде набрала 56 очков и занимает 5-е место в Примере. «Атлетик» добыл 16 побед, 8 раз сыграл вничью и потерпел 6 поражений, разница мячей 50:28.

Отставание команды от зоны Лиги чемпионов составляет 2 очка.

«Вильярреал»

«Вильярреал» набрал 38 очков и располагается на 10-м месте в таблице. Подопечные Фрэнки Марселино добыли 10 побед, 8 раз сыграли вничью и потерпели 12 поражений, разница мячей – 48:53.

Очные встречи

Результаты последних 5 встреч команд в Примере:

Прогноз на матч «Атлетик» – «Вильярреал»

«Атлетику» нельзя терять очки в борьбе за топ-4, а вот «Вильярреал» доигрывает сезон без особой мотивации. Прогноз – П1 с коэффициентом 1.75.