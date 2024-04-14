В воскресенье, 14 апреля, в 31-м туре испанской Примеры сыграют «Атлетик» и «Вильярреал». Игра состоится в Бильбао, начало – в 19:30 (мск).
«Атлетик»
Команда Эрнесто Вальверде набрала 56 очков и занимает 5-е место в Примере. «Атлетик» добыл 16 побед, 8 раз сыграл вничью и потерпел 6 поражений, разница мячей 50:28.
Отставание команды от зоны Лиги чемпионов составляет 2 очка.
«Вильярреал»
«Вильярреал» набрал 38 очков и располагается на 10-м месте в таблице. Подопечные Фрэнки Марселино добыли 10 побед, 8 раз сыграли вничью и потерпели 12 поражений, разница мячей – 48:53.
Очные встречи
Результаты последних 5 встреч команд в Примере:
- 05.11.23 «Вильярреал» – «Атлетик» – 2:3;
- 13.05.23 «Вильярреал» – «Атлетик» – 5:1;
- 30.10.22 «Атлетик» – «Вильярреал» – 1:0;
- 09.04.22 «Вильярреал» – «Атлетик» – 1:1;
- 23.10.21 «Атлетик» – «Вильярреал» – 2:1.
Прогноз на матч «Атлетик» – «Вильярреал»
«Атлетику» нельзя терять очки в борьбе за топ-4, а вот «Вильярреал» доигрывает сезон без особой мотивации. Прогноз – П1 с коэффициентом 1.75.