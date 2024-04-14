В воскресенье, 14 апреля, в 31-м туре испанской Примеры сыграют «Лас-Пальмас» и «Севилья». Матч пройдет в Лас-Пальмасе, начало – в 15:00 (мск).

«Лас-Пальмас»

Команда Хавьера Гарсии Пимьенты набрала 37 очков и находится на 12-м месте в Примере. «Лас-Пальмас» добыл 10 побед, 7 раз сыграл вничью и потерпел 13 поражений, разница мячей 29:33.

«Севилья»

«Севилья» набрала 31 очко и занимает 14-е место в таблице. Подопечные Кике Санчеса Флореса добыли 7 побед, 10 раз сыграли вничью и потерпели 13 поражений, разница мячей – 37:44.

Отрыв команды от зоны вылета – 6 очков.

Очные встречи

Результаты последних 5 встреч команд в Примере:

Прогноз на матч «Лас-Пальмас» – «Севилья»

«Лас-Пальмас» не выигрывает 6 матчей подряд, в 3 последних турах команда даже не смогла забить – пора прервать серию. Наш прогноз – Ф1 (0) с коэффициентом 1.90.