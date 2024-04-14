В воскресенье, 14 апреля, в 29-м туре французской Лиги 1 встретятся «Лион» и «Брест». Игра состоится в Лионе, начало – в 21:45 (мск).

«Лион»

Команда Пьера Сажа набрала 38 очков и находится на 10-м месте.. «Лион» добыл 11 побед, 5 раз сыграл вничью и потерпел 12 поражений, разница мячей 34:42.

Отставание команды от еврокубкового 6-го места – 5 очков.

«Брест»

«Брест» набрал 53 очка и занимает 2-е место в таблице. Подопечные Эрика Руа добыли 15 побед, 8 раз сыграли вничью и потерпели 5 поражений, разница мячей – 41:23.

От лидера чемпионата «Брест» отстает на 10 очков.

Очные встречи

Результаты последних 5 встреч команд в Лиге 1:

Прогноз на матч «Лион» – «Брест»

«Лион» вышел из кризиса первой половины сезона и готов побороться за еврокубки, «Брест» сражается за место в ЛЧ. Очки нужны обеим командам, поэтому придется рисковать. Прогноз – «обе забьют – да» с коэффициентом 1.80.