В воскресенье, 14 апреля, в 29-м туре французской Лиги 1 встретятся «Лион» и «Брест». Игра состоится в Лионе, начало – в 21:45 (мск).
«Лион»
Команда Пьера Сажа набрала 38 очков и находится на 10-м месте.. «Лион» добыл 11 побед, 5 раз сыграл вничью и потерпел 12 поражений, разница мячей 34:42.
Отставание команды от еврокубкового 6-го места – 5 очков.
«Брест»
«Брест» набрал 53 очка и занимает 2-е место в таблице. Подопечные Эрика Руа добыли 15 побед, 8 раз сыграли вничью и потерпели 5 поражений, разница мячей – 41:23.
От лидера чемпионата «Брест» отстает на 10 очков.
Очные встречи
Результаты последних 5 встреч команд в Лиге 1:
- 23.09.23 «Брест» – «Лион» – 1:0;
- 01.02.23 «Лион» – «Брест» – 0:0;
- 28.12.22 «Брест» – «Лион» – 2:4;
- 20.04.22 «Брест» – «Лион» – 2:1;
- 07.08.21 «Лион» – «Брест» – 1:1.
Прогноз на матч «Лион» – «Брест»
«Лион» вышел из кризиса первой половины сезона и готов побороться за еврокубки, «Брест» сражается за место в ЛЧ. Очки нужны обеим командам, поэтому придется рисковать. Прогноз – «обе забьют – да» с коэффициентом 1.80.