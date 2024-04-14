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    • «Интер» – «Кальяри»: прогноз на матч 32 тура итальянской Серии А, 14 апреля

    «Интер» – «Кальяри»: прогноз на матч 32 тура итальянской Серии А, 14 апреля

    В воскресенье, 14 апреля, в 32 туре итальянской Серии А «Интер» дома сыграет с «Кальяри». Игра пройдет в Удине и начнется в 19:00 по мск.

    «Интер»

    «Интер» занимает первое место в турнирной таблице с 82 очками после 31 матча. У команды 26 побед, 4 ничьих и 1 поражение. Забито 75 мячей, пропущено 15, разница голов +60.

    В предыдущем матче команда на выезде обыграла «Удинезе» со счетом 2:1.

    «Кальяри»

    «Кальяри» занимает тринадцатое место в турнирной таблице с 30 очками после 31 матча. У команды 7 побед, 9 ничьих и 15 поражений. Забито 32 мяча, пропущено 52, разница голов -20.

    В предыдущем матче команда дома обыграла «Аталанту» со счетом 2:1.

    Прогноз на матч «Интер» – «Кальяри»

    В 3 последних очных встречах побеждал «Интер». В предстоящем поединке лидер чемпионата страны наверняка возьмет 3 очка. Поставим на победу «Интера» – 1.21, возьмем ТБ 2.5 за 1.40 и ОЗ нет за 1.75.

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    Источник: «Бомбардир»

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