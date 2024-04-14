В воскресенье, 14 апреля, в 32 туре итальянской Серии А «Удинезе» дома сыграет с «Рома». Игра пройдет в Удине и начнется в 19:00 по мск.

«Удинезе»

«Удинезе» занимает 15 место турнирной таблице с 28 очками после 31 матча. У команды 4 победы, 16 ничьих и 11 поражений. Забито 30 мячей, пропущено 47, разница голов -17.

В предыдущем матче команда уступила миланскому «Интеру» – 1:2.

«Рома»

«Рома» занимает 5 место в турнирной таблице с 55 очками после 31 матча. У команды 16 побед, 7 ничьих и 8 поражений. Забито 56 мячей, пропущено 35, разница голов +21.

В предыдущем матче команда обыграла «Милан» – 1:0.

Прогноз на матч «Удинезе» – «Рома»

В 3 последних очных встречах «Рома» выиграла 2 матча, еще в 1 встрече победу праздновали футболисты «Удинезе». В предстоящей встрече поставим на гостей. Наверняка команда Даниеле Де Росси возьмет 3 очка. Наш прогноз – победа «Ромы» (2.34), дополнительном можно взять ТМ 2.5 (1.80).