В воскресенье, 14 апреля, в 32 туре итальянской Серии А «Сассуоло» дома сыграет с «Миланом». Игра пройдет в Реджо-Эмилии и начнется в 13:30 по мск.

«Сассуоло»

«Сассуоло» занимает 19 место в турнирной таблице с 25 очками после 31 матча. У команды 6 побед, 7 ничьих и 18 поражений. Забито 36 мячей, пропущено 59, разница голов -23.

В предыдущем матче «Сассуоло» сыграл с «Салернитаной» вничью – со счетом 2:2.

«Милан»

«Милан» занимает 2 место в турнирной таблице с 68 очками после 31 матча. У команды 21 победа, 5 ничьих и 5 поражений. Забито 60 мячей, пропущено 34, разница голов +26.

В предыдущем маьче «Милан» уступил «Роме» со счетом 0:1.

Прогноз на матч «Сассуоло» – «Милан»

В 3 последних очных встречах команды по 1 разу выиграли друг друга, еще в 1 игре была зафиксирована ничья. «Милан» набрал хороший ход, вероятно, команда покажет добротный футбол и выиграет предстоящую встречу. Наш прогноз – победа «Милана» (1.86).