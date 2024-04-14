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    • «Урал» – «Динамо» Москва: прогноз на матч 24 тура РПЛ, 14 апреля

    «Урал» – «Динамо» Москва: прогноз на матч 24 тура РПЛ, 14 апреля

    В воскресенье, 14 апреля, в 24-м туре РПЛ сыграют «Урал» и «Динамо» Москва. Игра состоится в Екатеринбурге, начало – в 14:15 (мск).

    «Урал»

    Команда Виктора Гончаренко набрала 20 очков и располагается на 14-м месте в РПЛ. «Урал» добыл 5 побед, 5 раз сыграл вничью и потерпел 12 поражений, разница мячей – 20:36.

    От спасительного 12-го места команду отделяют 3 очка.

    «Динамо» М

    Москвичи набрали 38 очков и занимают 3-е место в таблице. Подопечные Марцела Лички добыли 10 побед, 8 раз сыграли вничью и потерпели 4 поражения, разница мячей – 35:29.

    «Динамо» отстает от лидера чемпионата на 6 очков.

    Очные встречи

    Результаты последних 5 встреч команд в РПЛ:

    • 29.10.23 «Динамо» М – «Урал» – 2:1;
    • 18.03.23 «Урал» – «Динамо» М – 0:1;
    • 03.09.22 «Динамо» М – «Урал» – 2:1;
    • 30.04.22 «Динамо» М – «Урал» – 2:3;
    • 21.08.21 «Урал» – «Динамо» М – 0:1.

    Прогноз на матч «Урал» – «Динамо» М

    «Динамо» в целом успешно играет против «Урала». Полагаем, что столичный клуб сможет набрать 3 очка и продолжить борьбу за чемпионство. Прогноз – П2 с коэффициентом 2.10.

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    Источник: «Бомбардир»

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