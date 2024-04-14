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    «Оренбург» – «Пари НН»: прогноз на матч 24 тура РПЛ, 14 апреля

    В воскресенье, 14 апреля, в 24-м туре РПЛ сыграют «Оренбург» и «Пари НН». Матч пройдет в Оренбурге, начало – в 12:00 (мск).

    «Оренбург»

    Команда Давида Деограсии набрала 23 очка и находится на 12-м месте. «Оренбург» добыл 5 побед, 8 раз сыграл вничью и потерпел 9 поражений, разница мячей 24:29.

    Отрыв от зоны переходных матчей – 3 очка, от зоны вылета – 6.

    «Пари НН»

    Нижегородцы набрали 28 очков и занимают 10-е место в таблице. Подопечные Сергея Юрана добыли 8 побед, 4 раза сыграли вничью и потерпели 10 поражений, разница мячей – 20:23.

    Очные встречи

    Результаты последних 5 встреч команд:

    • 24.09.23 «Пари НН» – «Оренбург» – 3:1;
    • 31.04.23 «Оренбург» – «Пари НН» – 1:0;
    • 18.09.22 «Пари НН» – «Оренбург» – 0:2;
    • 24.04.21 «Оренбург» – «Пари НН» – 2:1;
    • 28.10.20 «Пари НН» – «Оренбург» – 0:0.

    Прогноз на матч «Оренбург» – «Пари НН»

    У хозяев более существенная мотивация – турнирное положение обязывает. «Пари НН» наверняка окажет серьезное сопротивление, но уедет без очков. Наш прогноз – П1 с коэффициентом 2.05.

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    Источник: «Бомбардир»

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