В воскресенье, 14 апреля, в 24-м туре РПЛ сыграют «Оренбург» и «Пари НН». Матч пройдет в Оренбурге, начало – в 12:00 (мск).

«Оренбург»

Команда Давида Деограсии набрала 23 очка и находится на 12-м месте. «Оренбург» добыл 5 побед, 8 раз сыграл вничью и потерпел 9 поражений, разница мячей 24:29.

Отрыв от зоны переходных матчей – 3 очка, от зоны вылета – 6.

«Пари НН»

Нижегородцы набрали 28 очков и занимают 10-е место в таблице. Подопечные Сергея Юрана добыли 8 побед, 4 раза сыграли вничью и потерпели 10 поражений, разница мячей – 20:23.

Очные встречи

Результаты последних 5 встреч команд:

Прогноз на матч «Оренбург» – «Пари НН»

У хозяев более существенная мотивация – турнирное положение обязывает. «Пари НН» наверняка окажет серьезное сопротивление, но уедет без очков. Наш прогноз – П1 с коэффициентом 2.05.