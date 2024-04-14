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    • «Сокол» – «Торпедо»: прогноз на матч 27 тура Первой лиги, 14 апреля

    «Сокол» – «Торпедо»: прогноз на матч 27 тура Первой лиги, 14 апреля

    В воскресенье, 14 апреля, «Сокол» сыграет с московским «Торпедо». Игра состоится в рамках 27 тура Первой лиги и начнется в 13:30 по московскому времени.

    «Сокол»

    «Сокол» занимает 16 в турнирной таблице с 25 очками после 25 матчей. В активе команды 6 побед, 7 ничьих и 12 поражений. Забит 21 мяч, пропущен 41 гол, разница мячей -20.

    «Торпедо»

    «Торпедо» занимает 11 место в турнирной таблице с 31 очком после 25 матчей. Команда одержала 8 побед, 7 ничьих и 10 поражений. Забито 21 мяч, пропущено 25 голов, разница мячей -4.

    Прогноз на матч «Сокол» – «Торпедо»

    В 3 последних очных матчах по 1 разу выиграли «Сокол» и «Торпедо», еще в 1 поединке была зафиксирована ничья. В предыдущем матче саратовцы сыграли вничью с «Родиной» (1:1), а москвичи уступили «Акрону» (1:2).

    В предстоящей встрече разумно поставить на ТМ 2.5 – за 1.61. Обе команды наверняка сыграют в закрытый футбол, также поставим на ОЗ нет – 1.84.

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    Источник: «Бомбардир»

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