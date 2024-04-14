Бубнов проанализировал поражение «Спартака» от «Сочи»

Бывший спартаковец Александр Бубнов оценил матч 24-го тура РПЛ «Сочи» – «Спартак» (1:0).

У сочинцев во 2-м тайме забил защитник Яхья Аттиат-Алла.

«Сочи» покинул последнее место.

«Спартак» идет 6-м.

«Ничья не устраивала обе команды, но решали они совершенно разные задачи. У хозяев была критическая ситуация в турнирной таблице. Нужно было побеждать, чтобы бороться за сохранение места в РПЛ. «Спартак» мог вернуться в борьбу за медали, да и проигрывать аутсайдеру несолидно.

Абаскаль выпустил на эту игру оптимальный состав. Наконец-то Гильермо более-менее определился с игроками основы, по крайней мере с защитниками и нападающими. По рекомендации медицинского штаба с «Сочи» не смог сыграть Зобнин, а Медина остался на скамейке. Правда, вышедший вместо него Бонгонда был незаметен.

По последним играм «Сочи» видно, что в команду пришел тренер хорошего уровня. Роберт Морено сумел быстро перестроить команду и подготовить ее физически к весенней части чемпионата. Именно поэтому клуб сейчас регулярно набирает очки. Испанец не боится играть в три форварда даже с сильными командами.

Сочинцы показали в этой встрече практически образцовую игру в обороне. При потере мяча они быстро возвращались на свою половину поля, не давая возможности гостям провести быстрые атаки, а в позиционном нападении у «красно-белых» ничего не получилось.

Фактически команда Абаскаля не создала ни одного по-настоящему опасного момента. «Спартак» победить не мог, выделить кого-то из полевых игроков просто невозможно. Лишь Максименко время от времени спасал. Даже в худших матчах «Спартак» выглядел в нападении лучше.

Не было у москвичей и игрового преимущества. Вдобавок Медина грубо ошибся во втором тайме, что привело к пропущенному мячу. Ему нужно было спокойно принимать мяч, благо рядом никого не было, а он махнул мимо. Элементарная ошибка! Аттиат-Алле в какой-то степени повезло, что Максименко не смог выручить после удара с острого угла. Сочинцы могли забивать еще, но Кордове не повезло.

Обойти тему Абаскаля и состава невозможно. Он обязательно что-нибудь начудит – не с футболистами основы, так с запасными. «Спартак» проигрывает, а Гильермо выпускает защитников. Для чего, для увеличения атакующего потенциала? Какой смысл его держать при такой игре команды? Ничего не изменится до конца сезона. Команда не билась за Абаскаля даже в день рождения, впрочем, как и всегда. Неустойку платить что сейчас, что потом.

У «Спартака» остаются еще матчи на Кубок, но и там ничего хорошего от клуба ждать не стоит, если футболисты продолжат так играть. Команде нужен лидер на поле. Единственный игрок, подходящий на эту роль, – Георгий Джикия, но он весь сезон сидит на скамейке», – сказал Бубнов.